Disney mời giọng ca nhận được 3 đề cử Grammy hát nhạc phim hoạt hình mới nhất

Vào hôm 26/2 vừa qua, ê-kíp thực hiện tác phẩm hoạt hình Raya and the Last Dragon (tựa Việt: Raya và Rồng thần cuối cùng) đã "nhá hàng" thêm một số cảnh quay mới chưa từng được công bố để gia tăng sức nóng cho phim ngay trước thềm ra mắt.

Trailer phim hoạt hình "Raya and the Last Dragon".

Ngoài những phân cảnh hành động mãn nhãn, khán giả còn vô cùng ấn tượng với giọng hát đầy nội lực của nữ ca sĩ Jhené Aiko vang lên qua ca khúc Lead the Way. Hiện cô đang là một trong những ứng cử viên sáng giá trong lễ trao giải Grammy 2021 khi đang giành được ba đề cử, trong đó có Album của năm và Album R&B hay nhất. "Lead the Way" là ca khúc có giai điệu tươi sáng, hiện đại. Ca sĩ Jhené Aiko là người thể hiện ca khúc chủ đề "Lead the Way".

Đắc Hoàng