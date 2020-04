Drake nhá hàng “Toosie Slide” trên Tik Tok khiến dân tình thi nhau “đổ ầm ầm”

Mới đây, để mở đường cho single mới sẽ sớm được ra mắt vào thứ Sáu này (tính theo giờ địa phương), Drake đã bất ngờ khởi động #toosieslidechallenge trên ứng dụng dụng Tik Tok với điệu nhảy chân đơn giản trên nền nhạc Toosie Slide đã nhanh chóng thu hút sự tham gia của cư dân mạng.

Ngay khi ra mắt thử thách đến từ Drake đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dùng Tik Tok. (Ảnh: Ghiền US-UK)

Đặc biệt, với thể loại Hip-Hop sở trưởng của Drake, ca từ hệt-như-một-bài-tập-thể-dục “left food, up, right food, slide” (Chân trái, nhấc lên, chân phải, kéo qua) và giai điệu Toosie Slide được cho là khá bắt tai và hứa hẹn sẽ tạo nên những sự lôi cuốn không thua kém gì “cơn sốt” Old Town Road vào năm 2019.

Toosie Slide sở hữu chất Hip-Hop đặc trưng, giai điệu và ca từ dễ nhớ. (Ảnh: Tổng hợp)

Dù điệu nhảy được đánh giá khá đơn giản, nhưng trong thời điểm mà mọi người không có nhiều việc để làm và luôn cần những "món ăn" giải trí liên tục, thử thách mà Drake mang đến cùng với Toosie Slide chính là bài tập "khởi động" cho giãn gân - giãn cốt để mọi người có thể tập ngay tại nhà, cũng như 'sạc' ngay năng lượng tích cực cho bản thân trong trận chiến 15 ngày cách ly toàn xã hội.

Trong thời gian gần đây, Tik Tok được xem là công cụ hỗ trợ quảng bá vô cùng hữu ích với sức cộng hưởng lớn từ cộng đồng mạng. Và nền tảng này đang nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ US&UK.

Ca từ xuất hiện trong toosieslidechallenge khá giống với một bài tập thể dục khiến dân từng hứng thú. (Ảnh: Tổng hợp)

Điển hình như ca khúc The Box của Roddy Rich đã từng làm mưa làm gió tại BXH Billboard Hot 100 khi được chính chủ nhân thả xích vào tháng 12 năm ngoái. Ca khúc đã nhanh chóng viral với thử thách đi kèm trên Tik Tok.

Chính vì lẽ đó, việc Drake sử dụng Tik Tok như một chiến lược mở đường để tạo ra đòn bẩy cho Toosie Slide được xem là một kế hoạch thông minh. Không ít khán giả dự đoán rằng với sự hưởng ứng mà #toosieslidechallenge đang nhận được hiện tại, ca khúc chính thức khi ra mắt chắc chắn sẽ gây bão.



Việc sử dụng Tik Tok làm công cụ mở đường được xem là chiến thuật thông minh đến từ vị trí của Drake. (Ảnh: Tổng hợp)

Và nếu bạn đang "cuồng chân" trong những ngày cách ly toàn xã hội, #toosieslidechallenge là một bài tập gym cực kỳ hợp lý. Đây cũng sẽ là bài tập phù hợp cho hội work-from-home đang cần thư giãn, nâng cao tinh thần trước khi bước vào cuộc hội họp online.

