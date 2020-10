Fan Jisoo “thở dài ngao ngán” khi nhìn biểu đồ chia line trong The Album của BLACKPINK

Quảng cáo

BLACKPINK chỉ có 4 thành viên, và độ hot của 4 cô gái này trên thế giới là khỏi phải bàn cãi. Thế nhưng không hiểu sao, công ty YG cứ hết lần này đến lần khác khiến cho fandom của nhóm "dậy sóng" chỉ vì những bất cập hết sức ngớ ngẩn.

Nhìn vào biểu đồ chia line hát của từng ca khúc trong album mới của BLACKPINK, cộng đồng fan only của Jisoo chỉ biết lắc đầu ngao ngán, "Hoa Hậu Hàn Quốc" có giọng ca tốt, visual đỉnh cao, tài năng nổi trội, thế nhưng không hiểu sao cô lại luôn là người có line hát ít nhất trong 4 thành viên.

Biểu đồ của ca khúc How You Like That.

Biểu đồ của ca khúc Ice Cream hợp tác cùng Selena Gomez, Jisoo và Rosé được chia line hát thấp một cách khó chấp nhận.

Biểu đồ của ca khúc Pretty Savage.

Biểu đồ của ca khúc Bet You Wanna kết hợp cùng Cardi B.

Biểu đồ của Lovesick Girls.

Biểu đồ của Crazy Over You.

Biểu đồ của Love To Hate Me.

Biểu đồ của You Never Know - ca khúc duy nhất Jisoo đứng đầu bảng chia line với 29,1%.

Biểu đồ cho toàn bộ album The Album, không tính các nghệ sĩ khách mời.

Như vậy, trong 8 ca khúc của album, cả ba thành viên Lisa, Jennie, Rosé đều có 2 ca khúc được chia line nhiều nhất, trong khi Jisoo chỉ có 1, ca khúc How You Like That, Selena Gomez là người được chia line nhiều nhất.

Với những ca khúc mà từng thành viên được chia line ít nhất thì Jennie không có ca khúc nào, Rosé có 1, Lisa có 3 và Jisoo có tận 4 ca khúc.

BINNIE