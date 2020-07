Fan Rihanna đứng ngồi không yên trước tin đồn comeback của chị nhà

Quảng cáo

Khi cộng đồng người yêu âm nhạc US&UK trên toàn thế giới chưa thoát khỏi tình trạng “đứng hình mất 5 giây” với album folklore của Taylor Swift cũng như thông báo về ca khúc “My Future” sắp ra mắt của Billie Eillish thì cũng thật bất ngờ, doanh nhân thành đạt Rihanna “úp mở” về việc comeback!

Cả thế giới "chấn động" trước thông báo phát hành album mới "folklore" của Taylor Swift.

Billie Eillish cũng bất ngờ post ảnh kèm thông tin ra mắt sản phẩm mới "My Future"

Chỉ mới đây, team sản xuất âm nhạc của rapper Eminem đã đăng tải Story Instagram có logo của Eminem và Rihanna trên tài khoản chính chủ.

Story ẩn ý cho màn hợp tác sắp tới của Eminem và Rihanna

Eninem trước đó đã có hai màn collab đỉnh cao với giọng ca Diamond là siêu hit The Monster và Love the way you lie tạo tiếng vang toàn cầu.

Về phía người hâm mộ của cô nàng, việc được nghe nhạc mới từ Rihanna là một điều hết sức mong manh bởi từ siêu phẩm Anti đến nay đã ròng rã 4 năm trời rồi. Fan cô nàng thậm chí hết kiên nhẫn phải hỏi thẳng chính chủ: “Album đâu chị?”, nhưng đáp lại lời “dỗi hờn” đó của fan, Rihanna chỉ tỉnh bơ: “Chị làm mất nó rồi.”

Câu trả lời nửa muốn khóc nửa muốn cười đến từ vị trí của Rihanna

Trước thông tin thần tượng nhà mình sắp có thể quay trở lại với làng nhạc thì một vài fan có phần bình luận "cười bò" như đã quá quen với việc "đánh úp" này của cô.

Fan hâm mộ của cô nàng vội nhắc nhau đừng tin vội...

Rainbw