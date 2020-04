Fan sốc nặng khi Woo Ji Yoon chính thức rời nhóm “khủng long” nhạc số Bolbbalgan4

Trưa ngày 2/4, công ty quản lý của Bolbbalgan4 là Shofar Music chính thức thông báo thành viên Woo Ji Yoon sẽ rời nhóm với lý do cô nàng đang rất băn khoăn về con đường tương lai. Được biết, Woo Ji Yoon là người chịu trách nhiệm đệm đàn guitar, hát bè, rap cũng như sáng tác âm nhạc cho Bolbbalgan4.

Bolbbalgan4 vốn được biết đến là bộ đôi “quái vật nhạc số” gồm 2 thành viên là Ahn Ji Young và Won Ji Yoon. Cả hai đã hoạt động âm nhạc 4 năm cùng nhau, tạo nên những bản hit gây bão như Galaxy, Tell Me You Love Me, Workaholic… Thế nên, thông tin rời nhóm của Ji Yoon khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tương lai của Bolbbalgan4.