Góc #OnThisDay: ARMY bồi hồi nhớ lại chiến thắng đầu tiên đầy cảm xúc của BTS

Quảng cáo

Ngày 29-4-2015, BTS đã chính thức trở lại với mini album thứ 3 mang tên The most beautiful moment in life part.1 và ca khúc chủ đề I Need U. Giống như tên gọi của album, BTS đã trải qua một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp ở lần comeback này.

Ngày 5-5-2015, trên SBS MTV The Show, ca khúc I Need U đã giúp BTS vượt qua EXID và Bastarz để rinh về chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp. Khoảnh khắc công bố chiến thắng, khi cái tên BTS được xướng lên, khỏi nói cũng biết 7 anh chàng cùng ARMY đã vui mừng và xúc động đến nhường nào.

Vid: @BTSPublicity Trưởng nhóm RM (lúc bấy giờ đang dùng nghệ danh Rap Monster) quá bất ngờ, chỉ lắp bắp được vài câu. Maknae Jungkook sau giây phút ngỡ ngàng đã quỳ xuống cám ơn fan. Jimin không ngừng “tăng động”. J-Hope tuy cười nhưng không thể giấu được những giọt nước mắt. Jin không thèm che giấu cảm xúc, khóc hu hu luôn. V mạnh mẽ hơn, cười rất tươi nhưng ARMY chắc mẻm cậu chàng cũng đang kiềm chế cảm xúc lắm đây. Suga thì lặng người ngắm chiếc cup lâu ơi là lâu. Đây là chiếc cup đầu tiên sau 692 ngày debut của BTS.

Chiến thắng đầu tiên này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự nỗ lực và cố gắng không ngừng cùng thái độ lao động nghiêm túc trong âm nhạc của BTS. Ngày 5-5-2015 chăc chắn sẽ đi vào lịch sử của nhóm lẫn ARMY.

Ngay sau khi giành chiến thắng, các anh chàng đã lên Twitter cám ơn ARMY.

Chiến thắng đầu tiên đó đã mở đầu cho chuỗi chiến thắng của BTS trên các sân khấu âm nhạc trong mỗi đợt comeback tiếp theo. Tuy nhiên, dù BTS có thắng được bao nhiêu chiếc cup thì ARMY cũng không quên ngày nhóm giành được chiếc cup đầu tiên.

Tính đến hiện tại, BTS đã giành được 90 chiếc cup . Nhóm cũng giữ 2 kỷ lục là " Nhóm nhạc có bài hát thắng được nhiều cup nhất trên các sân khấu quảng bá của K-Pop " và "Nghệ sĩ có bài hát thắng được nhiều cup nhất trên các sân khấu quảng bá của K-Pop" với Boy With Luv (21 cup ). cupcupBoy With Luvcup

AMI