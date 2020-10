Hết làm quân nhân, Krystal chuyển qua làm “mẹ bầu” đi truy tìm cha đẻ của mình

Quảng cáo

Trong nửa cuối năm nay, những người hâm mộ của cô nàng Krystal hẳn sẽ rất vui mừng vì thần tượng của mình xuất hiện trong cả hai dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Ngày 17/10 sắp tới, Krystal sẽ ra mắt với vai trò nữ quân nhân trong bộ phim kinh dị, bí ẩn Search, hợp tác cùng Jang Dong Yoon. Vào tháng 11, cô nàng sẽ tiếp tục ra mắt bộ phim điện ảnh hài More Than Family.

More Than Family là bộ phim hài kịch, xoay quanh hành trình đi tìm cha đẻ của mẹ bầu To Il (Krystal). Dù đang là sinh viên nhưng To Il đã trót mang thai với một chàng trai trẻ tuổi hơn, tuy nhiên cô vẫn quyết tâm giữ lại đứa bé này.

Đồng thời, cô cũng lên kế hoạch đi tìm lại người cha đẻ của mình mặc cho bụng mang dạ chửa đến tháng thứ 5. Con đường tìm kiếm cha của To Il hứa hẹn sẽ tràn ngập tiếng cười khi mà cô chỉ có vài thông tin ngắn gọn về cha đẻ mình: Họ Choi, người Daegu và là giáo viên. Vậy là cô đã xách va-li đi ngay và luôn.

Krystal mang bụng bầu 5 tháng trong vai To Il

Tuy chưa ra mắt, nhưng More Than Family cũng đã được mời tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan ở hạng mục "Korean Cinema Today - Panorama". Trước đó, Krystal từng có một tác phẩm điện ảnh đóng cùng Trương Nghệ Hưng, song vì lệnh cấm của Điện ảnh xứ Trung mà bộ phim đã "đắp chiếu" hơn 4 năm, chưa hứa hẹn ngày trở lại.

HOONIE