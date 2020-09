“Holy” - Sự trở lại đặc biệt của Justin Bieber với những câu chuyện chưa từng được kể

Quảng cáo

Trước đó, cả Justin Bieber và quản lý của anh đều “trêu đùa” người hâm mộ bằng những hình ảnh và bình luận vô cùng háo hức, gọi những sản phẩm sắp tới của anh là bắt đầu “một kỷ nguyên mới”. Và đúng như vậy, lần đầu tiên trong sự nghiệp, chàng ca sĩ người Canada cho thấy nhiều hình ảnh mới đến vậy.

Justin Bieber trong MV "Holy"

Xuất hiện trong MV với bộ dạng lấm lem và đầy tinh thần lao động, Justin Bieber trông đầy khiêm tốn và hiền hòa, thay cho nét hào hoa và lãng tử thường thấy. Xuyên suốt MV là câu chuyện của cặp đôi “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, không có nhiều của cải vật chất nhưng tràn đầy tình yêu thương. Đạo diễn Colin Tiley còn khéo léo lồng ghép những chi tiết liên hệ với những gì con người đang phải trải qua giữa đại dịch COVID-19.

Một Justin trưởng thành mang đến câu chuyện tình yêu mộc mạc, đơn giản

Và rồi như tựa đề bài hát, cái kết đọng lại trong khán giả là sự ấm áp, bao bọc của con người với con người với lòng tin rằng mình luôn được Đấng Toàn Năng chở che. Mang đậm thông điệp tôn giáo, niềm tin và hy vọng, Holy có thể được xếp vào một danh sách riêng trong sự nghiệp ca hát của Justin Bieber: Không có những ca từ tán tỉnh, những lời hứa hẹn ngọt ngào, đây chắc chắn không phải một sản phẩm khác nói về tình yêu hay sự chiếm hữu.

Holy mang đến làn gió đầy tích cực nhưng vẫn không kém phần bắt tai, thực sự là những gì khán giả yêu nhạc tìm kiếm trong thời điểm hiện tại. “When you hold me, hold me, hold me/ Feels so holy”. Giọng ca ngọt ngào kết hợp với những thanh âm đầy tươi mới tạo nên sự hòa hợp vô cùng dễ chịu.

Một ca khúc với âm hưởng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ không thừa khi có một đối tác kết hợp ăn ý song hành. Chance The Rapper, tên thật là Chancelor Johnathan Bennett, được biết đến là một nghệ sĩ thường xuyên đưa vào âm nhạc của mình những câu chuyện và thông điệp về tôn giáo. Đặc biệt, Justin Bieber và Chance The Rapper đã không ít lần cộng tác, bắt đầu từ single Confident của Justin, cho đến một bài hát khác của DJ Khaled mang tên No Brainer.

Justin Bieber và Chance The Rapper

Holy là sản phẩm trở lại sàn đấu nhạc Pop của Justin Bieber sau nhiều tháng kể từ Intentions, ca khúc 8 lần đạt chứng nhận Bạch Kim kết hợp cùng Quavo. Ca khúc khi đó còn đạt đỉnh Top 40 radio, đồng thời là single thứ bảy chạm đỉnh Billboard Pop Songs của nam ca sĩ. Trước đó, album Changes của anh cũng phá kỷ lục khi giúp chủ nhân vượt qua tượng đài Elvis Presley, trở thành ca sĩ trẻ tuổi nhất có 7 album đứng ở vị trí số một.

MV "Holy"

Trong suốt sự nghiệp ca hát, Justin Bieber đã đạt thành tích hơn 68 tỷ lượt streams cùng 68 triệu đơn vị album được tẩu tán trên toàn cầu. Trên Spotify, với hơn 65 triệu người nghe hàng tháng, Justin Bieber đã trở thành nghệ sĩ được tìm nghe nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến này.

Anh cũng cho thấy mình là một trong nhiều nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên MXH khi vừa qua đã ghi nhận con số 147 triệu người theo dõi Instagram và hơn 50 triệu người đăng ký kênh YouTube, nghiễm nhiên là ca sĩ nổi tiếng nhất trên nền tảng này.

