Hợp tác cùng Nicki Minaj, Doja Cat chính thức có vị trí No.1 BXH Billboard Hot 100

Mặc dù vừa trở thành hiện tượng trong thời gian gần đây nhưng Doja Cat không hẳn là nghệ sĩ “mới”. Cô đã debut từ năm 2018 dưới tư cách ca sĩ và rapper. Nhưng chỉ đến khi Say So bật lên thành hit, Doja mới được biết đến rộng rãi. Sở hữu chất nhạc Disco/ House đầy mê hoặc, Say So có thể khiến bạn nhún nhảy lúc nào không hay.

Nhờ vào điệu nhảy viral của TikTok-er Haley Sharpe, Say So mới có thể thuận lợi đạt #5 Hot 100. Theo TikTok, đã có đến 20 triệu video được tạo ra trên nền nhạc Say So. Vào ngày 1/5, bản remix của Say So đã được phát hành với sự góp giọng của Nicki Minaj.

Kết quả, sáng ngày 12/5 (giờ Việt Nam), Say So đã xuất sắc "nhảy" từ #6 lên #1 Hot 100. Đây là #1 đầu tay cho Doja Cat và Nicki Minaj. Sau một thập niên chờ đợi, cuối cùng Nicki Minaj đã có thể "phá dớp" #1.

Photo: Nữ rapper/ ca sĩ Doja Cat

Hot Pink là album phòng thu thứ hai của Doja Cat, đi theo dòng nhạc Pop, R&B và Funk mang hơi hướm thập niên ‘70. Doja tự mình đồng sáng tác tất cả 12 bài hát trong album. Đến nay Hot Pink đã tiêu thụ được 382.900 đơn vị quy đổi chỉ riêng ở Mỹ – thành tích khá tốt đối với một tân binh.

Photo: Liệu Doja Cat có thể bật lên trở thành ngôi sao mới?

Giới phê bình cũng đánh giá khá cao Hot Pink, khi album nhận được 76 điểm Metacritic. Không chỉ rap mà khả năng hát của Doja cũng khá tốt. Trong thời điểm mà ranh giới giữa các dòng nhạc đã bị xóa nhòa, thật tốt khi Doja đang được nhớ đến như một ca sĩ kiêm rapper.

