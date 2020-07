HOT: Ariana Grande thả tim ảnh của BLACKPINK, lời đồn hợp tác là có thật?

Quảng cáo

Vào sáng ngày 23/7 (theo giờ địa phương), tài khoản Instagram chính chủ của nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã bất ngờ tung poster cho single tiếp theo sau How you like that gây nức lòng người hâm mộ. Điều đáng chú ý là trên poster có dấu chấm hỏi “siêu to khổng lồ”, ngụ ý muốn nói rằng sản phẩm lần tới sẽ là một màn collab với nghệ sĩ nào đó.

BLACKPINKsẽ "bắt tay" cùng ai?

Kéo xuống phần bình luận có thể thấy được rằng cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán về “Người bí ẩn” lần này. Hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất chính là Ariana Grande và G-Dragon.

Collab với người anh cùng nhà hay Ariana?

Thế nhưng, chỉ sau ít giờ đồng hồ, Jennie (BLACKPINK) đã post lại tấm poster đó và Ariana Grande đã thả tim khiến các Blinks và Arianators càng tin tưởng hơn về lời đồn đoán rằng đây sẽ là sản phẩm kết hợp của BLACKPINK và Ariana Grande.

Pha "thả tim" gây nghi ngờ cực mạnh của Ariana

Các fan đang rất hào hứng với xu hướng collab, vì nó giúp cả hai bên cùng có lợi và đạt được những thành công nhất định. Trước đó, BLACKPINK đã kết hợp với Lady Gaga trong Sour Candy. Tuy nhiên, người yêu âm nhạc vẫn tiếc nuối vì bài hát này không có MV, một phần lý do là đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Mỹ.

Dù thả thính là thế nhưng “30 chưa phải là Tết”, cùng đợi đến lúc quân bài lật ngửa mới biết thực hư. Cùng nhau “lót dép hóng” single mới và xem "Người bí ẩn" sẽ kết hợp với BLACKPINK là ai nhé!

Rainbw