Hứa Quang Hán: Nam thần sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng nhưng chưa có duyên với giải thưởng

Năm 2019, cái tên Hứa Quang Hán từng "gây sốt" liên tục khi bộ phim Muốn Gặp Anh (Someday Or One Day) công chiếu. Dù đã ở ngưỡng 30, thế nhưng anh vẫn thể hiện được khía cạnh tươi sáng, đầy sức sống khi vào vai nam sinh trung học, đồng thời vẫn có những khoảnh khắc đầy mạnh mẽ, an toàn để bạn gái có thể dựa vào. Nhờ vậy mà nam diễn viên đã thành công khi "đánh cắp" không biết bao nhiêu trái tim của khán giả nữ.

Poster phim "Muốn Gặp Anh"

Hứa Quang Hán vào 2 vai Lý Tử Duy và Vương Thuyên Thắng trong "Muốn Gặp Anh"

Muốn Gặp Anh cũng là bộ phim giúp Hứa Quang Hán và nữ chính Kha Giai Yến nhận được đề cử "Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" trong giải Kim Chung lần thứ 55 vừa diễn ra. Thế nhưng, khi ban tổ chức xướng tên giải thưởng, Muốn Gặp Anh lần lượt nhận được các giải: Chương trình sáng tạo xuất sắc nhất, Phim truyền hình xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì Hứa Quang Hán vẫn hụt khỏi ngôi vị dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Hình ảnh trong đêm trao giải Kim Chung lần thứ 55

Đây cũng không phải lần đầu chàng trai sinh năm 1990 này bị hụt đề cử và các giải thưởng thường niên. Còn nhớ vào năm 2016, bộ phim truyền hình Cô Giáo Khương, Có Từng Yêu Đương Chưa? lên sóng, vai diễn Trần Uy Chính đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Cũng trong năm đó, Hứa Quang Hán đã nhận được đề cử cho giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Kim Chung lần thứ 52 và ra về tay trắng.

Vai Trần Uy Chính một nam sinh có gia cảnh phức tạp và bị nghi ngờ là kẻ quấy rối trong "Cô Giáo Khương, Có Từng Yêu Đương Chưa?"

Cùng trong năm 2019, ngoài bộ phim Muốn Gặp Anh tỏa sáng, thì vai diễn Trần Kiến Hào (A Hào) trong Dương Quang Phổ Chiếu (A Sun) cũng mang lại ấn tượng sâu sắc. Điểm đáng tiếc là, Dương Quang Phổ Chiếu nhận được tận 11 giải đề cử tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 56, mang về 6 giải thưởng, thế nhưng khán giả vẫn thắc mắc vì sao Hứa Quang Hán không nhận được đề cử nào dù cho rất nhiều hạng mục bộ phim được xướng tên.

Vai A Hào trong "Dương Quang Phổ Chiếu"

Tuy có xuất phát điểm không thuận lợi, nhưng không vì thế mà nam diễn viên nản lòng. Anh vẫn miệt mài tham gia diễn xuất bằng lòng đam mê và đến khi series phim Thực Kịch Trường ra mắt, Hứa Quang Hán dần dần tạo được sự chú ý của khán giả nhờ vào vai Trang Hạo Dương trong Thực Kịch Trường: Bão Cát Tình Yêu. Sau đó, hàng loạt phim được nam diễn viên lần lượt ghi dấu ấn với rất nhiều vai diễn với tính cách đa dạng.

Vai Trang Hạo Dương trong "Thực Kịch Trường: Bão Cát Tình Yêu"

Vai cậu nam sinh nhút nhát Kim Vũ Bân trong "Nghỉ! Nghiêm! Anh Yêu Em"

Vai Lâm Quý Tử trong "Tội Nhân Vô Định" Có thể nói giải thưởng hiện vẫn chưa để mắt đến mỹ nam xứ Đài này, nhưng thực lực của Hứa Quang Hán là điều không thể phủ nhận. Sắp tới, nam diễn viên sẽ sánh đôi cùng Chương Nhược Nam trong bộ phim Hôn Lễ Của Em (On Your Wedding Day). Đây cũng là bộ phim được remake lại từ bản gốc của Hàn Quốc năm 2018 do Park Bo Young và Kim Young Kwang đảm nhận.

Dù phim chưa công chiếu nhưng Hứa Quang Hán và Chương Nhược Nam được đánh giá rất đẹp đôi và ăn ý.

Vẫn là thế mạnh khi hóa thân vào những nhân vật bi thương, Hứa Quang Hán sẽ gặp lại khán giả vào nửa cuối 2020 trong một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn nhưng cũng thổn thức không kém trong Hôn Lễ Của Em.

Poster phim "Hôn Lễ Của Em"

BỒ ĐÀO