“I’m Tee, Me Too”: Dở khóc, dở cười khi 6 anh chàng “mặn như biển cả” ở chung một nhà

Lại một lần nữa, 5 anh chàng Tee suýt phải chuẩn bị sắp xếp đồ ra khỏi nhà vì pha lỡ miệng của Teeded về việc T-rex đưa người lạ vào nhà - điều không được phép làm khi thuê nhà của Watee.

Fun fact: Dù nhà sản xuất nói rằng I'm Tee, Me Too là sitcom chứ không phải boylove nhưng các fan đã không tin nữa rồi khi các official couple thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong một cảnh phim, trao cho nhau những lời quan tâm thăm hỏi thân thiết.