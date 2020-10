Jisoo bị "ném đá" chỉ vì được làm nữ chính trong “Snowdrop”, netizen Hàn đang quá đà?

Vậy là dàn diễn viên của Snowdrop đã được xác định xong và như ai cũng biết từ trước đó, Jisoo (BLACPINK) cùng Jung Hae In sẽ đảm nhận hai vai chính. Nhưng đâu có ngờ màn thông báo này của nhà sản xuất lại đẩy Jisoo vào tâm điểm bị chỉ trích.

Jisoo và Jung Hae In trở thành cặp đôi mật ngọt của Snowdrop

Bởi trước đó, khi nghe tin đồn đoán rằng Jisoo, Jung Hae In và Kim Hye Yoon là tam giác tình cảm trong Snowdrop thì nhiều người vẫn nghĩ Kim Hye Yoon mới là nữ chính còn nhân vật của Jisoo chỉ là thứ chính mà thôi. Bởi Hye Yoon là diễn viên trẻ có thực lực của Hàn Quốc, rất được yêu thích với hai phim ăn khách Sky Castle cùng Extraordinary You. Vừa xinh xắn vừa có diễn xuất chân thực, Kim Hye Yoon từng được một số người kỳ vọng sẽ nên duyên với Jung Hae In để tạo thành cặp đôi ăn ý trong Snowdrop.

Nhiều người vẫn nghĩ Kim Hye Yoon mới là nữ chính trong tam giác tình yêu này

Kết quả là khi nghe tin Jisoo mới là nữ chính, nhiều netizen không khỏi ấm ức, bất bình cho Kim Hye Yoon. Nhất là khi Hye Yoon chỉ được đóng vai phụ thì khán giả càng khó hiểu hơn. Dẫu biết rằng Jisoo nổi tiếng, có lượng fan đông đảo, là cái tên hút khách hơn hẳn Kim Hye Yoon nhưng nhiều người vẫn không chấp nhận được việc một diễn viên có kinh nghiệm, được thừa nhận về diễn xuất lại chỉ được làm nền cho một nữ idol lần đầu có vai chính.

Jisoo đang vấp phải một số ý kiến chỉ trích vì được nhà sản xuất giao vai chính

Trên diễn đàn Theqoo, nhiều khán giả đã chỉ trích Jisoo chỉ vì cô được ưu ái giao cho vai nữ chính. Vẫn biết rằng Jisoo chẳng hề có lỗi, tất cả chỉ nằm trong sự sắp xếp của nhà sản xuất nhưng những lời mắng mỏ vẫn đang đổ dồn về chị cả của BLACKPINK. Giờ thì các fan chỉ mong Jisoo giữ bình tĩnh để tập trung tốt cho vai diễn, đập tan mọi lời chỉ trích bằng chính thực lực của mình.

Miu Miu