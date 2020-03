Katy Perry tiễn thẳng bản hit “E.T” kết hợp cùng Kanye West ra “chuồng gà” vì Taylor Swift

Theo đó, động thái mới nhất của Katy Perry khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi cô nàng quyết định “xếp gọn poster” và xóa thẳng tay E.T phiên bản Remix kết hợp cùng với Kanye West ra khỏi danh sách ca khúc trên Spotify của mình.

Ca khúc "E.T" kết hợp cùng Kanye West đã giúp Katy Perry có được No.1 Hot 100 5 tuần liên tiếp.

Không ít hội-anh-chị-showbiz luôn sát sao theo dõi tình hình của “em gái nước Mỹ” Taylor Swift cho rằng Katy đang thể hiện hành động đứng về phía cô bạn thân của mình sau khi đoạn băng tiết lộ Kanye West mới chính là kẻ đã nói dối năm xưa, cũng như khiến Taylor Swift phải chịu oan ức suốt 4 năm ròng rã.

Katy Perry đã tiễn E.T "ra chuồng gà" như động thái thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn thân?

Thậm chí, chính vụ lùm xùm với vợ chồng Kanye West - Kim Kardashian về câu hát gây tranh cãi trong ca khúc Famous của Kayne: “I made HER famous” thành “I made b**ch famous” đã khiến Taylor phải mang danh “rắn độc”.

Mới đây, đoạn băng ghi lại cuộc điện thoại giữa Kanye West và Taylor Swift đã được tiết lộ sự thật của 4 năm về trước.

Sau đó, Taylor cũng đã sử dụng chính emoji rắn độc từng oanh tạc tài khoản Instagram của mình để trở thành biểu tượng mới và gây bão với ca khúc Look What You Made Me Do. Taylor còn đem cả “bé rắn” Karyn khổng lồ lên sân khấu của khuôn khổ reputation Stadium Tour khiến hàng trăm ngàn người hâm mộ phấn khích.

Taylor Swift từng gánh chịu rất nhiều sự bạo hành về ngôn từ lẫn cảm xúc trong suốt thời gian dài khi ồn ào với Kanye West nổ ra.

Quay trở lại câu chuyện của Katy Perry, cô nàng đã có một cuộc làm hòa chính thức với Taylor vào hồi cuối năm 2019. Thậm chí, để đánh dấu cho ngày tình bạn tái sinh, chủ nhân Never Worn White còn xuất hiện trong MV You Need To Calm Down của cô bạn thân.

Bộ đôi Hambuger - Khoai Tây Chiên từng khuynh đảo khán giả khi MV You Need To Calm Down được "thả xích".

Thế nên, ngay khi vụ việc “đổ oan” năm xưa của vợ chồng Kanye - Kim dành cho Taylor được đưa ra ánh sáng, sự biến mất bất thình lình của E.T bản Remix được xem là hành động Katy Perry đứng về phía Taylor Swift.

Phần playlist của E.T trên tài khoản Spotify của Katy Perry đã biến mất bản kết hợp cùng Kanye West. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thậm chí, nếu bạn “lội” lại toàn bộ playlist Remix của Katy Perry trên Spotify thì bản Remix kết hợp cùng với Kanye cùng hoàn toàn bốc hơi. Vì lẽ đó, không ít người hâm mộ của bộ đôi chị chị em em này đã hào hứng thốt lên: Vậy mới thấy tình chị em bền lâu.

Thế nhưng, bản E.T kết hợp cùng Kanye vẫn còn chễm chệ trên kênh Youtube chính thức của Katy Perry. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thế nhưng, đây chỉ là những thông tin suy đoán của hội-thám-tử-vốn-đã-quen-đoán-hint US&UK. Do đó, thông tin chính xác vẫn chưa rõ ra sao. Dù vậy, điều này cũng đã quá đủ với fan của hai cô nàng.

