Khán giả đau xót nhận ra trước khi mất, Miura Haruma vẫn còn nhiều dự án dang dở

Miura Haruma là nam diễn viên hàng đầu Nhật Bản, được khán giả cả châu Á yêu mến không chỉ bởi ngoại hình điển trai mà còn bởi diễn xuất tự nhiên. Miura Haruma có rất nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh đình đám, nhiều vai diễn ấn tượng, có thể nói anh có một sự nghiệp nhiều diễn viên trẻ ao ước: Koizora (Sky of Love/ Bầu trời tình yêu), Gokusen 3, Bloody Monday, Kimi ni Todoke (From me to you/ Nguyện ước yêu thương), Last Cinderella, Attack on Titan, Gintama 2…

Không chỉ diễn xuất, Miura Haruma còn hoạt động cả ở mảng nhạc kịch và âm nhạc. Trong suốt sự nghiệp của mình, Miura Haruma luôn là một chàng trai chăm chỉ và nỗ lực, cống hiến tất cả tài hoa của mình đến khán giả.

Sự ra đi của Miura Haruma đã khiến cả châu Á bàng hoàng và xót xa. (Ảnh: Tumblr)

Hôm qua 18/7, truyền thông Nhật đưa tin nam diễn viên Miura Haruma tự sát ở nhà riêng khiến cả châu Á chấn động. Sáng ngày hôm đó, Miura Haruma có lịch trình nhưng lại không thấy xuất hiện ở nơi làm việc. Khoảng một giờ trưa, người quen đến nhà riêng của anh ở quận Minato (Tokyo, Nhật Bản) để tìm thì phát hiện ra anh đã treo cổ. Truyền thông Nhật đưa tin đã tìm thấy di thư của Miura Haruma nhưng hiện nó chưa được công bố.

Khán giả bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột này. Miura Haruma không chỉ là một diễn viên giỏi mà còn là một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và nghiêm túc. Đời sống riêng tư của anh hầu như không có scandal nào. Khán giả còn đau lòng hơn khi phát hiện ra trước khi mất, Miura Haruma vẫn còn nhiều dự án dở dang. Và giờ đây anh đã không còn nữa để hoàn thành chúng.

Single thứ hai của Miura Haruma tên "Night Dever" vẫn sẽ phát hành như dự tính vào 26/8. Nhưng anh sẽ không xuất hiện trên sân khấu Music Station như kế hoạch. (Ảnh: Amuse)

Công ty chủ quản vừa thông báo rằng single thứ hai của Miura Haruma tên Night Diver vẫn sẽ phát hành như dự tính vào ngày 26/8. Single Night Diver có tổng cộng ba ca khúc, trong đó You and I được chính Miura Haruma viết lời và nhạc. Miura Haruma vốn đã lên kế hoạch tổ chức buổi giới thiệu trực tiếp tại Tokyo và Osaka vào mùa Thu này. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh đành hủy bỏ nó và thay thế bằng buổi phát sóng trực tiếp giới thiệu single mà không có khán giả.

Theo kế hoạch từ trước, Miura Haruma cũng sẽ ra mắt ca khúc này trong chương trình Music Station SP phát sóng ngày 24/7. Mới đây, trên trang web của Music Station, trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn ngày hôm đó, tên của Miura Haruma đã được thay bằng một lời chia buồn gửi đến anh.

Bộ phim truyền hình mới của Miura Haruma đã quay được 3 tập, và giờ anh không còn nữa để hoàn thành nó. (Ảnh: Tumblr)

Bài đăng cuối cùng của Miura Haruma trên Instagram vào hôm 10/7 cũng là một bài viết kêu gọi mọi người theo dõi bộ phim truyền hình mới của mình. Bộ phim mang tên Okane no Kirime ga Koi no Hajimari; anh đóng cùng Matsuoka Mayu, Kitamura Takumi và Miura Shohei.

Trong phim này, Miura Haruma đóng vai Keita, một anh chàng làm việc ở một công ty sản xuất đồ chơi, xuất thân con ông cháu cha. Mặc dù tính cách dễ chịu nhưng Keita lại không biết quý trọng tiền bạc, đến nỗi có biệt danh là “Anh chàng lãng phí”. Keita bị chuyển từ bộ phận bán hàng sang bộ phận kế toán, và nhờ vậy đã gặp gỡ Reiko - một cô nàng có biệt danh “Cô nàng siêu tiết kiệm”. Bộ phim được quay theo hình thức cuốn chiếu và hiện đã quay được 3 tập. Trước sự ra đi của Miura Haruma, chưa rõ bộ phim sẽ phải điều chỉnh như thế nào.

Một cảnh phim của Miura Haruma trong "The Confidence Man JP: The Movie 2". (Ảnh: Trailer phim)

Ngoài ra, trong năm nay, Miura Haruma còn xuất hiện trong phần phim điện ảnh The Confidence Man JP: The Movie 2. Và sang năm 2021, Miura Haruma còn một bộ phim điện ảnh khác là Brave: Gunjo Senki.

Khán giả không khỏi xót xa khi nhận ra phim mới của Miura Haruma vẫn đợi để được phát sóng. Họ có thể nhìn thấy anh trên màn ảnh lần nữa nhưng ngoài đời thực, họ đã mất anh vĩnh viễn.

Tạm biệt, Miura Haruma... (Ảnh: Tumblr)

Hải Đường