Không chỉ Taylor Swift trở lại, Billie Eilish cũng sẽ tung ca khúc mới vào tuần tới

Mới đây, giọng ca Bad Guy bất ngờ chia sẻ trên trang Instagram cá nhân rằng bài hát mới sẽ được ra mắt vào ngày 30/7. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về ca khúc này hiện vẫn chưa được Billie hé lộ.

Ca khúc My Future sẽ là sản phẩm âm nhạc tiếp theo của ngôi sao 18 tuổi tiếp nối No Time To Die - bài hát chủ đề của bộ phim James Bond phần thứ 25 được phát hành hồi tháng Hai năm nay.

Được biết, đây là bức ảnh đầu tiên chụp Billie được cô đăng tải lên trang Instagram cá nhân kể từ khi cô tạm ngừng chia sẻ các thông tin xoay quanh bản thân để ủng hộ phong trào Black Lives Matter (tạm dịch: Người da màu đáng được sống).

Ngoài ra, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tour diễn vòng quanh thế giới When We All Fall Asleep của Billie đã bị hoãn lại nhằm đảm bảo an toàn cho các fan hâm mộ.

Album đầu tay của nữ ca sĩ sinh năm 2001 - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? đã giúp Billie làm nên lịch sử tại giải Grammy 2020 khi cô ẵm trọn 4 giải thưởng quan trọng nhất bao gồm