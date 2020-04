Không hổ danh nam thần, bạn diễn của Lee Min Ho toàn mỹ nhân có tiếng

Từ vai chính đầu tiên trong Boys Over Flowers đến nay, Lee Min Ho đã có thêm 6 phim truyền hình khác. Có một điều trùng hợp là bạn diễn nữ của Lee Min Ho đều là những tên tuổi không phải dạng vừa đâu: vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng, đa số còn giàu kinh nghiệm và tuổi đời hơn chàng nam thần.

Chẳng thế mà khi nghe tin Kim Go Eun đóng cặp với Lee Min Ho trong Quân Vương Bất Diệt thì nhiều khán giả đã muốn biên kịch Kim chọn một nữ diễn viên khác đẹp hơn. Bởi nhìn lại mà xem, Lee Min Ho toàn đứng chung với những mỹ nhân rạng ngời như thế này cơ mà.

Lee Min Ho chính thức đổi đời nhờ vai “Xoăn” Goo Jun Pyo trong Boys Over Flowers, đóng cùng Goo Hye Sun. Tuy là đàn chị nhưng Goo Hye Sun có gương mặt trẻ hơn tuổi, nên đứng cạnh Min Ho vẫn rất đẹp đôi. Chẳng thế mà khán giả đã từng miệt mài đẩy thuyền cho hai người nhưng tiếc rằng chẳng có gì xảy ra sau khi phim kết thúc.

Năm 2010, Lee Min Ho nên duyên với đàn chị Son Ye Jin hơn mình 5 tuổi trong Personal Taste (Nàng ngốc và Quân Sư). Trong kịch bản, nhân vật của Son Ye Jin cũng hơn tuổi chàng trai sống chung nhà và lại còn có tạo hình luộm thuộm bừa bãi hết chỗ nói. Nhưng vì Son Ye Jin diễn xuất quá đỉnh nên vẫn tạo phản ứng hóa học rất ngọt bên cậu em Lee Min Ho.

Tới City Hunter (Thợ Săn Thành Phố) thì Min Ho tiếp tục xuất hiện cạnh một bạn diễn hơn tuổi khác: Park Min Young. Cả hai người đều có biệt tài đóng với ai cũng đẹp đôi, nên khỏi phải nói cặp đôi Min Ho - Min Young gây chao đảo thế nào. Tính đến thời điểm này, đây cũng là bạn diễn duy nhất mà Min Ho nảy sinh phim giả tình thật.

Phim Faith (Thần Y) đánh dấu cột mốc Min Ho có bạn diễn lớn tuổi nhất: Kim Hee Sun hơn anh chàng đúng tròn 10 tuổi. Vì khoảng cách chênh lệch không hề nhỏ nên hai người chẳng thể tạo nên một cặp đôi ngọt ngào như mong muốn, và Faith cũng là bom xịt trong sự nghiệp của Min Ho.

Năm 2013, Min Ho lại có dịp chứng minh rằng cứ đóng vai con nhà giàu là sự nghiệp anh chàng lên hương. Phim The Heirs (Những Người Thừa Kế) đóng cùng Park Shin Hye đã khiến bao nhiêu cô gái thổn thức trước mối tình Hoàng tử - Lọ Lem phiên bản hiện đại.

Tới 2016, Lee Min Ho đã hy vọng rất nhiều vào Huyền Thoại Biển Xanh đóng cùng đàn chị đình đám Jun Ji Hyun. Tiếc rằng cả hai cái tên ăn khách khi đứng cạnh nhau lại không tạo nên sức hút, Huyền Thoại Biển Xanh chẳng thể nào thành công như phim trước đó của Min Ho là Những Người Thừa Kế cũng như của Jun Ji Hyun là Vì Sao Đưa Anh Tới.

Sắp tới đây, Lee Min Ho lại trở thành “chàng thơ” của biên kịch Kim Eun Sook trong Quân Vương Bất Diệt. Khi nghe tin Kim Go Eun đóng vai nữ chính thì nhiều khán giả cho rằng cô không đủ xinh đẹp để làm một nửa của Lee Min Ho. Nhưng Kim Go Eun lại có diễn xuất rất tinh tế và chắc hẳn biên kịch Kim chọn cô là có lý do, nên tốt nhất hãy chờ phim lên sóng rồi hãy nhận xét cũng không muộn.

Linh Nhi