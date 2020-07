Không lòng vòng, Taylor Swift tung cả tracklist và lead single cho album mới luôn rồi đây

Giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Mỹ thì Taylor vẫn không quên nhiệm vụ đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Cô chia sẻ trong post mới: “The entire shoot was overseen by a medical inspector, everyone wore masks, stayed away from each other, and I even did my own hair, makeup, and styling” (Toàn bộ cảnh quay được giám sát bởi thanh tra y tế, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tôi thậm chí tự làm tóc, trang điểm và stylist cho mình).



Suy cho cùng, đây mới chỉ là những thông báo đầu tiên cho sản phẩm sắp tới của Taylor Swift . Chúng ta vẫn chưa thể khẳng định điều gì ngoài việc chắc chắn rằng đây sẽ là một điều đáng mong chờ trong mùa Hè 2020 nhiều biến động này.