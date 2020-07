Không thể tin được: BLACKPINK sắp ra tiếp single mới, lần này còn có khách mời đặc biệt

Quảng cáo

Lâu nay, BLINK luôn có một ước mơ nho nhỏ là BLACKPINK mỗi năm comeback ít nhất hai lần như các idol khác. Vậy mà nhóm chỉ mỗi năm tung sản phẩm mới một lần, khiến fan đành xem như đây là truyền thống và cứ đinh ninh rằng sau How You Like That thì còn lâu lắm BLACKPINK mới tái xuất.

BLACKPINK vừa comeback hồi cuối tháng 6 với "How You Like That". YG Enter

Đâu có ngờ cách đây vài ngày, YG Ent đã hé lộ rằng thêm một ca khúc mới của BLACKPINK sắp xuất xưởng như công ty đã hứa hẹn. Thêm vào đó, bài hát này còn có hình thức ra mắt rất đặc biệt. Khi nghe những lời này, fan K-Pop đã bán tín bán nghi vì YG Ent đã nhiều lần “hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều”. Nhiều fan K-Pop còn đoán đây chỉ là How You Like That được phối lại mà thôi.

Ấy thế mà nhóm sắp tung thêm ca khúc mới vào tháng 8 này. Ảnh: YG Enter

Ấy vậy mà sáng ngày 23/7, YG Ent đã nhá hàng hình ảnh đầu tiên để khẳng định chắc nịch rằng BLACKPINK sẽ tung ra đĩa đơn mới trong tháng 8. Hơn thế nữa, sẽ có thêm một nhân vật đặc biệt góp giọng trong ca khúc này. Dựa vào hình ảnh, thiết kế lẫn màu sắc đậm chất nữ tính, kẹo ngọt của tấm poster mà nhiều fan đã gọi tên Ariana Grande. Bởi lâu nay đã có nhiều tin đồn rằng ngôi sao quốc tế tiếp theo mà BLACKPINK hợp tác là Ariana Grande.

Liệu khách mời bí ẩn có phải là Ariana Grande?

Ngoài ra, G-Dragon cũng được gọi tên. Bởi trong một lần livestream của BLACKPINK thì trưởng nhóm BIG BANG đã xuất hiện trong phòng thu cùng với các đàn em, khiến khán giả không thôi hy vọng về ca khúc chung giữa những ngôi sao nhà YG Ent.

G-Dragon cũng nằm trong vòng nghi vấn vì từng xuất hiện trong phòng thu cùng BLACKPINK

Cuối cùng thì YG Ent đã giữ lời hứa để BLACKPINK comeback nhiều hơn một lần trong năm 2020. Giờ thì khán giả chỉ việc ngồi hóng ngày các cô gái trở lại.

Miu Miu