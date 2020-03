Lee Min Ho ngời ngời khí chất đế vương, còn nhà vua nào đẹp trai hơn được nữa

Quảng cáo

Càng gần ngày phát sóng của The King: The Eternal Monarch (Quân Vương Bất Diệt), đài SBS càng chăm chỉ nhá hàng hình ảnh các nhân vật trong phim, nhất là nhà vua trẻ Lee Gon do Lee Min Ho thủ vai. Càng ngắm những hình ảnh chính thức do nhà sản xuất cung cấp, fan càng đổ gục trước khí chất đế vương của Lee Min Ho.

Fan xuýt xoa trước tạo hình đẹp trai của Lee Min Ho

Tuy đã có khá nhiều phim Hàn lấy bối cảnh giả tưởng Hàn Quốc có chế độ quân chủ với những nhà vua vừa đẹp trai vừa tài năng của thời hiện đại, nhưng chắc hẳn chưa có quân vương nào lung linh như Lee Gon của Lee Min Ho. Thậm chí trong mắt các thần dân thì Lee Gon đúng là một vị vua hoàn hảo: Đẹp trai, điềm tĩnh, giỏi giang. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc để Lee Gon che giấu chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình mà thôi.

Nhân vật của Lee Min Ho là một vị vua trẻ đẹp trai

Rồi một lần Lee Gon vô tình đi qua một cánh cửa bí mật dẫn đến một thế giới song song, nơi anh đụng độ nữ cảnh sát Jung Tae Eul - cô gái bí ẩn có liên quan mật thiết đến cuộc đời bi kịch của Lee Gon từ nhiều năm trước.

Quân Vương Bất Diệt là lần thứ hai Lee Min Ho được biên kịch vàng Kim Eun Sook tin tưởng giao cho vai chính. Nhiều diễn viên tên tuổi chỉ mong một lần được biên kịch Kim để mắt tới, đồng nghĩa với việc danh tiếng sẽ tăng cao trong khi Lee Min Ho đã có tới hai cơ hội vàng. Chưa kể dự án này còn là vai diễn đầu tiên của Min Ho sau khi xuất ngũ.

Lee Min Ho đặt rất nhiều hy vọng vào vai diễn này

Anh chàng đã xúc động tâm sự “Mọi người đã chờ đợi lâu rồi, nên tôi hy vọng sẽ để lại được ấn tượng tốt đẹp. Bộ phim này còn ý nghĩa hơn nữa khi tôi tiếp tục được làm việc với biên kịch Kim Eun Sook. Tôi sẽ chăm chỉ để mang đến một tác phẩm thành công”.

Bản thân công ty sản xuất cũng khẳng định rằng Lee Min Ho là lựa chọn hoàn hảo cho vai nhà vua Lee Gon. “Không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là nhân vật mở ra bước ngoặt mới cho sự nghiệp diễn viên của Lee Min Ho, anh ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ”. Chưa cần biết nhân vật Lee Gon hấp dẫn ra sao, chỉ cần nhìn khí chất đế vương của Lee Min Ho là fan cũng thấy rực rỡ lắm rồi và mong đến tháng 4 thật nhanh.

Linh Nhi