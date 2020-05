“Leo” (BOL4 ft Baekhyun) đã ra mắt, cuộc đua tháng 5 của K-Pop càng thêm khốc liệt

Quảng cáo

Vào 16h chiều ngày 7/5 (theo giờ Việt Nam), ca khúc Leo - sản phẩm "bắt tay" giữa BOL4 và Baekhyun (EXO) đã chính thức được ra mắt. Đây là một trong những bài hát được K-Pop fan mong đợi nhất trong tháng 5.

Được chắp bút bởi BOL4 Ahn Jiyoung và Vanilla Man, Leo tạo ra một sự rung cảm độc đáo với piano jazz và một chuỗi hòa tấu bằng nhạc cụ dây. Kết hợp cùng giọng ca của Jiyoung và Baekhyun, ca khúc kể một câu chuyện về sự rung động của trái tim khi nhìn thấy người bạn yêu.

Không chỉ thể hiện giọng hát ngọt ngào đặc biệt của mình, Baekhyun còn tạo ra một bản hòa âm tuyệt đẹp với âm sắc độc đáo của BOL4. Cả hai đã mang lại những cảm xúc đáng yêu và đầy tình cảm.

MV Leo cũng tràn ngập không khí ấm áp của một ngày xuân. Với những cảnh quay ấn tượng, MV này mang đến cho người xem cảm giác như một bộ phim hoạt hình.

Leo là ca khúc đánh dấu chặng đường mới của Ahn Jiyoung.

Sau khi Woo Jiyoon rời nhóm, BOL4 chỉ còn lại một thành viên duy nhất là Ahn Jiyoung. Leo là ca khúc đánh dấu chặng đường mới của Ahn Jiyoung. Đây sẽ là bài hát "mở đường" cho album sắp phát hành của cô mang tên Youth Diary II: A Butterfly That Has Seen Flower, dự kiến ra mắt trên các trang nghe nhạc vào lúc 18h ngày 13/5 (theo giờ Hàn Quốc).

Ngay sau khi ra mắt, Leo đã lọt Top các BXH lớn ở Hàn. Trên Melon, ca khúc đạt No.2 với 88,211 ULs. Một kết quả cho thấy các BXH tháng 5 khốc liệt đến nhường nào. Riêng các EXO-L sẽ còn phấn khích và hồi hộp thêm một phen nữa khi ngày 12/5 tới đây, ca khúc có sự kết hợp giữa DJ Raiden, Chanyeol, Lee Hi, rapper Changmo sẽ được ra mắt.

Hình ảnh teaser cho ca khúc có sự góp mặt của Chanyeol.

