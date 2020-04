Lời nhắn từ ITZY: Hãy cứ tự tin là chính mình, bạn nhất định sẽ thành công

Tôi là một, là duy nhất

Sự tự tin này được thể hiện rõ nhất trong ca khúc chủ đề WANNABE. Giống DALLA DALLA và ICY, WANNABE cũng không thiếu một câu hát bắt tai để mọi người hát theo, như “I love myself” (DALLA DALLA) hay “I keep walking” (ICY).

ITZY luôn gắn liền với hình ảnh cá tính mạnh mẽ

Câu hát “I wanna be me me me” như một sự nhấn mạnh (một lần nữa) thông điệp của ITZY gửi đến người hâm mộ: Hãy là chính mình trong mọi tình huống, đồng thời cũng bộc lộ cái tôi cá nhân đầy kiêu hãnh của ITZY: “Tôi chẳng muốn là “bản sao” của ai. Tôi tự quyết định mọi điều của chính mình. Bạn ghét hay thích tôi, chẳng sao cả. Tôi là một và duy nhất”.

Yeji từng chia sẻ trên Vlive: “Khi được GALACTIKA hỏi chúng em muốn trở thành thần tượng như thế nào? Chúng em trả lời chỉ muốn là chính mình”. Cuộc hội thoại ấy dường như đã để lại dấu ấn sâu đậm cho GALACTIKA để tạo nên DALLA DALLA và WANNABE như bây giờ.

Nhóm luôn đẩy mạnh thông điệp hãy tự tin khi là chính mình

GALACTIKA, đội ngũ sản xuất hit DALLA DALLA tiếp tục đồng hành cùng ITZY trong quá trình tạo nên WANNABE. Dưới bàn tay của GALACTIKA, WANNABE là sự pha trộn hài hòa giữa các thể loại nhạc EDM, House và Hip-Hop. Thưởng thức WANNABE, bạn sẽ không ngừng tua đi tua lại vì những động tác vũ đạo sắc bén của ITZY, đồng thời, bạn cũng sẽ cảm nhận được phần nhịp điệu nhanh và bí ẩn khiến cảm xúc của bạn bị cuốn theo, phải xem đi nghe lại nhiều lần mới thấy đã.

Một màu thì có gì sai?

Với IT’Z ME, ITZY đã tự phá vỡ kỉ lục của chính mình với 34.269 bản album bán ra ngày đầu và lọt vào Top 15 album được bán ra nhiều nhất trong ngày đầu ở Hàn Quốc. Thứ hạng nhạc số của WANNABE cũng có những bước tiến rõ rệt khi đạt #1 tại các bảng xếp hạng Genie, Bugs và Soribada.

Nhiều người cho rằng ITZY đang lặp lại chính mình

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng IT’Z ME và WANNABE vẫn chưa cho khán giả thấy nhiều điểm đột phá. Cấu trúc bài hát của WANNABE cũng tựa như DALLA DALLA. Ngoài ra, thông điệp của album mà các cô nàng gửi đến “Tôi muốn là chính mình” dường như không có gì khác so với hai album trước.

Tuy nhiên, thay vì vội phán xét ITZY lặp lại những điều đã cũ, chúng ta nên bình tĩnh và thử đặt mình vào góc độ của một nhóm nhạc tân binh. ITZY mới debut được một năm, vẫn còn sớm để thử một dòng nhạc hay một concept nào đó mới. Khán giả còn chưa quen mặt, chưa quen giọng hát và chưa quen phong cách của nhóm, nếu tất cả thay đổi 180 độ, liệu khán giả có chấp nhận và tiếp tục ủng hộ nhóm? Vì thế, với ITZY, sự “một màu” này không có gì sai.

ITZY sẽ tiếp tục tiếp tục xây dựng một thương hiệu mang màu sắc riêng của chính mình .

Chính vì vậy, điều ITZY đang và sẽ làm trong năm 2020 đó là tiếp tục xây dựng một thương hiệu mang màu sắc riêng của chính mình ở K-Pop. WANNABE nói riêng và IT’Z ME có lẽ chưa phải là sản phẩm âm nhạc để bạn khám phá những góc cạnh mới của ITZY, nhưng sẽ là sản phẩm thể hiện cá tính mà các cô nàng muốn thể hiện.

SISU