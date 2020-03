“Một triệu bà mẹ” tẩy chay phim siêu anh hùng của Disney vì nhân vật đồng tính

Quảng cáo

One Million Moms là một tổ chức xã hội bảo thủ thường xuyên kêu gọi phản đối hôn nhân đồng giới, khiêu dâm và phá thai, được thành lập bởi Hiệp hội Gia đình Hoa Kỳ (American Family Association). Bên cạnh One Million Moms, One Million Dads cũng là một nhánh khác của Hiệp hội này. Trong những năm vừa qua, các “bà mẹ” và “ông bố” này đã nhiều lần lên tiếng tẩy chay các bộ phim lớn từ hãng phim Disney vì đưa thông tin, hình ảnh về cộng đồng LGBTQ+ lên màn ảnh rộng, song tất cả đều không thành.

Cụ thể, khi Toy Story 4 vừa được ra mắt, tổ chức này đã tinh mắt phát hiện cảnh hai người phụ nữ đưa một đứa trẻ đến khu vui chơi và cho rằng đó là hình ảnh của một cặp phụ huynh đồng tính và đã “ném đá” không thương tiếc bộ phim này. Sự việc tương tự cũng từng xảy ra với bộ phim hoạt hình Finding Dory và phim hoạt hình vừa mới ra mắt Onward của Pixar.

Bộ phim hoạt hình Onward vừa ra mắt của Pixar

Phân cảnh được cho là sự xuất hiện của một cặp đồng tính nữ trong bộ phim Finding Dory

“Nạn nhân” gần đây nhất chính là bộ phim siêu anh hùng thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel - The Eternals. Bộ phim tuy chưa ra mắt nhưng đã phải hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội từ tổ chức bảo thủ này vì có sự xuất hiện một siêu anh hùng đồng tính nam là Phastos.

Nam diễn viên Brian Tyree Henry sẽ thủ vai siêu anh hùng Phastos

Trả lời phỏng vấn của NewNowNext, nam diễn viên Haaz Sleiman đã xác nhận vai diễn của mình: “Trong bộ phim, tôi kết hôn với Phastos, do Brian Tyree Henry thủ vai và chúng tôi là một gia đình đồng tính có cả con nhỏ… Nụ hôn trên màn ảnh cực kỳ xúc động, chúng tôi nghĩ việc cho khán giả thấy một gia đình đồng tính như mọi gia đình khác là vô cùng quan trọng”. Trước thông tin này, One Million Moms đã kêu gọi ký tên tẩy chay bộ phim vì cho rằng nhà sản xuất Disney đang cố bình thường hóa cộng đồng LGBTQ+ trong mắt khán giả.

Tuy nhiên, trái với tên gọi của mình, One Million Moms thực chất chỉ có gần... 5.000 người theo dõi trên mạng xã hội Twitter và các chiến dịch tẩy chay mà tổ chức này kêu gọi đều chỉ đạt khoảng 20.000 chữ ký - một con số không hề đáng kể so với doanh thu “khủng” cũng như lượng khán giả hâm mộ các bộ phim kể trên.

Tài khoản của tổ chức One Million Moms trên mạng xã hội Twitter

