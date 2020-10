MV “Lovesick Girls” (BLACKPINK) nhạc cực bắt tai, nhưng sao YG vẫn phải tạo ra lỗi?

Quảng cáo

Đúng như tên của ca khúc Lovesick Girls (Các Cô Gái Tương Tư), nội dung của Lovesick Girls nói về những mong mỏi của các cô gái trong tình yêu, dù tổn thương nhưng vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tình yêu đích thực.

Visual của 4 thành viên BLACKPINK lại một lần nữa bùng nổ, đặc biệt là màu tóc hồng siêu đẹp của Rosé, chắc chắn sẽ lại tạo nên một cơn sốt không nhỏ trong showbiz Hàn.

Tuy nhiên, công ty YG lại có tạo ra một lỗi lầm khó chấp nhận với phần hashtag của MV, thật không thể hiểu nổi tại sao lại có hashtag #SelenaGomez xuất hiện ở phía trên tên ca khúc, lẽ ra phần hashtag này phải là #LovesickGirls hoặc tên của album mới đúng chuẩn.

Rất may là sau khoảng 30 phút, YG Ent cũng đã nhận ra sai lầm của mình và thay hashtag trên bằng #1stFULLALBUM.

MV Lovesick Girls có vẻ như cũng đã phá kỷ lục công chiếu của How You Like That và Ice Cream, với khoảng hơn 3 triệu lượt. Tuy nhiên, con số này sẽ còn phải chờ màn công bố của YouTube. Trong lúc đó, các BLINKs Việt đâu rồi, hãy nhiệt tình “cày view” cho Các Cô Gái Tương Tư đi nào!

DAISY