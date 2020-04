Naeun (April) dính tin đồn hẹn hò với hai nam idol cùng lúc vì ảnh hoa anh đào

Quảng cáo

Hàn Quốc thời điểm này đang là mùa hoa anh đào. Dù có yêu cầu giãn cách xã hội để tránh COVID-19 thì nhiều người vẫn tranh thủ đi ngắm hoa. Dạo quanh Instagram sao Hàn thời gian này sẽ thấy tràn ngập ảnh du xuân. Ấy thế mà chỉ vì hoa anh đào mà Naeun (April) dính tin đồn hẹn hò hai chàng trai cùng một lúc, ngay trước khi nhóm April tung sản phẩm mới.

Hoa anh đào trên Instagram của Naeun và Jaehyun

Mọi chuyện bắt đầu khi cư dân mạng phát hiện ra cả Naeun và Jaehyun (NCT) đều đăng hình hoa anh đào vào thời điểm sát nhau, hình ảnh đại diện của cả hai cũng là những bức ảnh đen trắng. Rồi Jaehyun từng thú nhận rằng mình rất thích nghe đĩa than và Naeun cũng đăng tải video về đĩa than. Naeun và Jaehyun đang là MC cho chương trình âm nhạc Inkigayo của SBS, nếu có nảy sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Hai chi tiết hoa anh đào và đĩa than là đủ dấy lên tin đồn hai idol đang có chuyện vui.

Naeun và Jaehyun đều cùng làm MC cho Inkigayo

Nhưng đâu có ngờ cũng chính bức ảnh hoa anh đào của Naeun cũng giống với ảnh mà Wonpil (DAY6) đăng tải, thời gian đăng chỉ cách nhau có 3 tiếng và cả hai lại dùng biểu tượng bông hoa anh đào để đính kèm nữa chứ. Vậy là một bộ phận fan K-Pop lại nghi ngờ Naeun và Wonpil bí mật đi ngắm hoa cùng nhau.

Cũng tấm ảnh đó của Naeun bị cho là ảnh đôi với Wonpil

Tất nhiên màn điều tra tình cảm của các fan kiêm thám tử đại tài không thuyết phục được số đông vì bằng chứng quá ít. Nhiều người cho rằng chỉ vì ảnh hoa anh đào mà suy đoán chuyện hẹn hò thì quá khiên cưỡng. Thế mới thấy khổ cho idol K-Pop, đến việc đăng tải hình ảnh lên Instagram cá nhân cũng phải cẩn thận hết mức. Tin đồn tình cảm có thể nảy sinh từ những điều không ngờ nhất.

