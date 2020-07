Nam thần Push Puttichai khiến fan ''gục ngã'' khi trở lại với “Mùa Hè Của Hồ Ly" bản Thái

Quảng cáo

Mới đây, loạt hình ảnh và clip hâu trường của You Are My Heartbeat vừa được tung ra khiến các fan vô cùng háo hức trước nhan sắc của cặp đôi chính. Đây là bộ phim được Thái Lan remake lại từ bộ phim Trung Quốc Mùa Hè Của Hồ Ly đã từng rất ăn khách.

Mặc dù chưa từng đóng cùng nhau ở các phim nào khác trước đó, nhưng hai ngôi sao xứ Thái Push Puttichai và Mai Davika vẫn thuyết phục khán giả về sự ăn ý lẫn đẹp đôi trong những hình ảnh được nhà sản xuất tung ra. Chưa kể bên cạnh đó, dàn nam phụ cũng điển trai không kém.

Mai Davika và Push Puttichai

Mùa Hè Của Hồ Ly là bộ phim xoay quanh anh chàng Tổng giám đốc tài giỏi lạnh lùng và nhà thiết kế cá tính, bướng bỉnh. Khác với những bộ phim thông thường, nhân vật nữ chính trong Mùa Hè Của Hồ Ly lại là một ''nữ hán tử'' mạnh mẽ và sắc sảo. Đối đầu với một Tổng giám đốc cao ngạo, lạnh lùng, lại mắc bệnh ưa sạch sẽ.

Nam phụ Pongtiwat sinh năm 2000 cũng hứa hẹn khiến hội fangirls ''tan chảy''

You Are My Heartbeat do chính đạo diễn Sarasawadee Wongsompetch cầm trịch, đây cũng là đạo diễn của 2 bộ phim đình đám trước đó là Full House (Ngôi Nhà Hạnh Phúc) và Kiss Me (Thơ Ngây) bản Thái, đã làm nên tên tuổi của Mike Angelo và Aom Sushar.

Bộ phim tập hợp dàn ''visual'' đỉnh cao

Hiện Mùa Hè Của Hồ Ly bản Thái vẫn đang trong thời gian ghi hình và hứa hẹn sẽ sớm công bố thời gian lên sóng với khán giả vào một ngày không xa.

EJT