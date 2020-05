NCT 127 hé lộ kế hoạch comeback, concept album sẽ là thế giới game ở thập niên 90?

Quảng cáo

Poster cùng video được thiết kế theo phong cách Retro. Phần hình ảnh cũng gợi liên tưởng như trong thế giới game ở thập niên 90, thể hiện được concept mà album lần này hướng tới. Ảnh Teaser, Track Video preview, MV Teaser và đa dạng những nội dung khác đều được gói gọn trong hình ảnh timeline lần này.

Cụ thể, The Final Round – Vòng Chung Kết của NCT 127 gồm có 3 phần: Warm Up, Match Up và Punch.

Warm Up được chia làm 2 vòng bao gồm 1st Player và 2nd Player, phần video sẽ được lên sóng vào 16h ngày 5/5 và ngày 7/5, còn hình ảnh sẽ được tiết lộ vaò lúc 16h ngày là 6/5 và 8/5. Tiếp ngay sau đó là Match Up, 2 ca khúc được trình làng chính là Make Your Day với thời gian lên sóng video teaser, hình ảnh là 10-11/5 và Non Stop là 13-14/5.

Cuối cùng là cú nổ mang tên Punch, ca khúc chủ đề trong album repackage Neo Zone: The Final Round lần này. Lịch lên sóng của Punch đã được ấn định vào ngày 16/5 và video teaser sẽ lên sóng vào 17/5.

Chưa hết, ngay ở trên poster công bố lịch trình, fan có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chữ Punch – Beyond Live Premeire , hứa hẹn một sân khấu hoành tráng của Punch trong Concert Online của NCT 127. Điều này đồng nghĩa nếu tham gia Concert Online của nhóm, người hâm mộ hoàn toàn có thể thưởng thức được ca khúc chủ đề Punch với màn trình diễn siêu hoành tráng ngay cả trước khi ca khúc được phát hành (16h ngày 19/5). Bên cạnh đó, 20h ngày 11/05, NCT 127 sẽ thực hiện một buổi Vlive trực tiếp mang tên NCT 127’s Spoiler Night .

Album repackage thứ 2 của NCT 127 sẽ bao gồm 17 bài hát, gồm bài chủ đề Punch, NonStop, Make Your Day, Kick It cùng 3 bài hát mới.

Ngoài ra, album cũng có ca khúc trước đây đã được biết đến là intro cho các sân khấu biểu diễn của NCT 127 mang tên (序曲; Prelude). Các ca khúc thuộc Album repackage thứ 2 của NCT 127 NCT #127 Neo Zone: The Final Round sẽ được phát hành trên các trang nhạc trực tuyến vào lúc 16h ngày 19/05, cùng ngày ngày phát hành của MV Punch.

Tiến Thành