Ngắm mỏi mắt với dàn cast nam “cực phẩm” trong bộ phim hành động “Đội Do Thám“

Alexander Ludwig trong vai Marson

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 8 tuổi, Alexander Ludwig là gương mặt quen thuộc trong nhiều tác phẩm ăn khách như The Seeker, Grown Ups 2, Race To Witch Mountain đóng cùng “The Rock” Dwayne Johnson. Cú bứt phá của Alexander là khi anh nhận vai phản diện Cato trong bom tấn hành động The Hunger Games. Vai diễn này giúp anh giành được giải MTV Movie Awards vàTeen Choice Awards khi mới chỉ 20 tuổi.

Alexander Ludwig

Trong năm 2020, Alexander Ludwig tiếp tục tạo dấn ấn trong phim ăn khách Top 3 của năm Bad Boys For Life và phim chiến tranh hiện đang được giới phê bình đánh giá cao Đội Do Thám. Trong phim anh vào vai Marson, chàng trưởng nhóm tinh tường nhưng đang phải đối mặt với sang chấn tâm lý sau khi chứng kiến tội ác chiến tranh do chính chỉ huy mình thực hiện.

RJ Fetherstonhaugh trong vai Heisman

Dù mới chỉ bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 2014, nam diễn viên RJ Fetherstonhaugh đã có mặt trong nhiều dự án nổi bật. Từ đóng phim ngắn chuyển qua phim truyền hình, anh nhanh chóng “sắm” vai chính trong loạt phim 21 Thunder được khen ngợi của kênh Netflix. Chỉ sau đó một năm, nam diễn viên gốc Canada tiếp tục góp mặt trong bom tấn kinh dị hành động The Predator và phim giật gân How It Ends của kênh Netflix.

RJ Fetherstonhaugh

Trở lại màn ảnh rộng sau hai năm, RJ Fetherstonhaugh cùng nam diễn viên đồng hương Alexander Ludwig đóng chính trong phim chiến tranh giật gân Đội Do Thám. Vai diễn Heisman trong phim của anh là một người lính tinh nhuệ và điềm tĩnh. Bản thân nam diễn viên cũng đã có hơn 3 năm tập luyện boxing và võ thuật chuyên nghiệp.

Mitch Ainley trong vai Hopewell