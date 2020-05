Ngập tràn cảm xúc với thước phim “xuyên không” tuyệt vời của NCT DREAM

Quảng cáo

NCT DREAM đã đốt cháy sân khấu concert hôm nay với 14 màn trình diễn cực kì mãn nhãn, kết hợp với công nghệ mang đến cảm giác chân thật hơn cho các fan. Tiêu biểu là hình ảnh chiếc xe đua ôm cua cực khét xuất hiện trong màn biểu diễn Ridin hay những trái tim bay lơ lửng trong Chewing Gum.

Beyond the Dream Show được các fan ví như thước phim "xuyên không" của NCT DREAM. Từ hình ảnh những cậu bé tinh nghịch, trẻ trung, năng động được tái hiện qua các sân khấu Chewing gum, We young hay Dunk Shot đầy sắc màu, NCT DREAM bỗng hô biến thành những chàng trai trưởng thành, mang nét quyến rũ, mạnh mẽ trong Ridin, Quite down, BOOM. Bên cạnh đó, concert cũng không thể thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào, lắng đọng với những bản Ballad truyền cảm như Puzzle Piece và 7 days.

Âm thanh, ánh sáng và chất lượng đường truyền cũng được fan nhận xét là có cải thiện hơn nhiều so với hai concert trước của SuperM và WayV. VCR ngắn được lồng ghép giữa các phần biểu diễn đã xâu chuỗi, tóm tắt lại hành trình của 6 chàng trai trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai của 50 năm sau.

Một điều thú vị là để mang lại hiệu ứng giống như concert thực tế, SM Entertaiment đã gắn rất nhiều lightstick thật phía dưới sân khấu, tạo cho NCT DREAM cảm giác như có hàng nghìn khán giả đang ở đó thưởng thức màn trình diễn của họ vậy.

Các thành viên đã có quãng thời gian trò chuyện, giải đáp thắc mắc của các bạn NCTzen trên toàn thế giới bằng nhiều thứ tiếng như Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật và cả Tiếng Thái. Ba vị khách mời bất ngờ của hôm nay chính là 3 mẩu của NCT 127: Doyoung, Jungwoo và Mark.

NCT DREAM thích thú khi giao lưu với fan qua sân khấu 360 độ. (Ảnh: https://ameblo.jp)

Các vị Challenge Master này đã mang đến thử thách để NCT DREAM và các fan gắn kết với nhau hơn; đồng thời cũng không quên gửi lời ủng hộ cho các cậu em của mình. Sự ghé thăm đặc biệt của Mark cũng khiến người hâm mộ vỡ òa khi có thể nhìn thấy cậu xuất hiện chung cùng với các thành viên còn lại của NCT DREAM sau khi Mark tốt nghiệp khỏi unit này.

Ghi chú nhanh: Concert của NCT 127 sẽ diễn ra vào ngày 17/5.

Trina