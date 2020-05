Ngay sát ngày comeback thì tuyên bố tạm ngưng hoạt động, còn ai xui hơn DAY6?

Quảng cáo

Trong cuộc đua đầy sôi động của K-Pop tháng 5, DAY6 cũng gia nhập với album mới The Book of Us: The Demon và ca khúc chủ đề Zombie đã lên lịch phát hành vào ngày 11/5. Mọi lịch trình quảng bá cho sản phẩm mới đã sắp xếp xong, các fan cũng sẵn sàng cổ vũ cho idol.

DAY6 đã sẵn sàng comeback

Thế rồi ngay trước đó một ngày, công ty JYP đã phát đi thông báo khiến người hâm mộ vô cùng sững sờ không thể tin nổi. JYP tiết lộ rằng thời gian gần đây, một số thành viên DAY6 có triệu chứng của rối loạn lo âu và đã thăm khám bác sĩ tâm lý. Kết luật của bác sĩ là nhóm nên được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để tâm lý ổn định trở lại. Sau nhiều cuộc thảo luận giữa công ty JYP và các thành viên DAY6 thì cả hai bên đã quyết định để nhóm tạm ngưng mọi hoạt động, kể cả các chiến dịch quảng bá album mới để dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi trị bệnh.

Nhóm đã phải ngưng hoạt động do mắc rối loạn lo âu

Công ty JYP mong các fan sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định đột ngột này khi DAY6 phải dừng hoạt động ngay sát ngày album mới The Book of Us: The Demon được phát hành. Tuy rất tiếc và biết rằng việc này sẽ ảnh hưởng nhiều đến thành tích của album nhưng công ty JYP vẫn muốn dành ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe của nghệ sĩ trực thuộc. Hiện giờ, JYP vẫn chưa biết khi nào DAY6 có thể trở lại và chỉ mong nhóm sẽ tiếp tục được khán giả ủng hộ.

Vậy là album mới sẽ phát hành theo đúng kế hoạch nhưng DAY6 sẽ không thể biểu diễn ở các chương trình ca nhạc, cũng chẳng thể xuất hiện tại các show giải trí, show thực tế để quảng bá cho sản phẩm mới theo cách mà các nghệ sĩ thường làm.

Các thành viên cũng đã gửi lời an ủi đến các fan, mong người hâm mộ sẽ tin tưởng chờ đợi ngày nhóm trở lại một cách hoàn toàn khỏe mạnh.

Hoài Nam