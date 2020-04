Ngoài Selena Gomez, những ngôi sao nào cũng phải chiến đấu với các chứng bệnh tinh thần?

Giàu có, tài năng và là một trong những hình tượng kiểu mẫu của giới trẻ toàn thế giới, cuộc sống của những ngôi sao này luôn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Thế nhưng, việc gánh trên vai những áp lực của một ngôi sao, luôn phải gìn giữ chuẩn mực của một thần tượng, đồng thời phải duy trì sự sáng tạo không ngừng để sống sót trong cuộc đào thải khắc nghiệt của nền công nghiệp giải trí khiến họ dễ rơi vào vòng xoáy của các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tinh thần, điển hình là chứng trầm cảm. Đặc biệt với những nghệ sĩ thành danh từ nhỏ, kì vọng mà công chúng đặt vào họ cũng lớn hơn.

Và chính sự kiên cường, đối mặt và tích cực vượt qua thử thách khó khăn này của các ngôi sao đã mang đến nguồn cảm hứng và giành được sự đồng cảm, yêu thương lớn hơn từ khán giả.

Demi Lovato

Được biết đến như một trong những công chúa có nhiều tiềm năng của nhà Disney với hàng loạt bản hit “gây bão” và cá tính âm nhạc nổi bật, Demi Lovato sở hữu sự nghiệp thành công và được hy vọng sẽ đột phá xa hơn. Nhưng vào năm 2018, sự nghiệp của Demi liên tục lao dốc với những thông tin liên quan đến chất cấm, sức khoẻ báo động khi rơi vào tình trạng hôn mê, đối mặt với các vấn đề rối loạn tinh thần, mắc phải chứng cuồng ăn… Thêm vào đó, việc công khai ủng hộ Scooter Braun cũng khiến Demi nhận nhiều chỉ trích.

Demi trượt dài và lao dốc sau những thông tin liên quan đến các rối loạn về tinh thần. (Ảnh: Internet)

Ngay thời điểm đó, nhiều người tin rằng Demi đã không còn đường quay lại với ánh hào quang, các sản phẩm âm nhạc của Demi với Tell Me You Love Me, Solo hay Sober đều phải nhận sự thờ ơ của người hâm mộ.

Thế nhưng, Demi vẫn lựa chọn cách đối mặt tích cực khi nỗ lực khôi phục sức khoẻ sau khi rời khỏi trung tâm cai nghiện, hàn gắn chính mình, sẵn sàng đối diện với những nỗi đau trong quá khứ để bản thân mạnh mẽ hơn. Demi đã minh chứng sự vững vàng của bản thân khi xuất hiện tại sân khấu Grammy 2020 và khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi với màn trình diễn đầy thăng hoa của Anyone.

Màn trình diễn của Demi tại Grammy 2020 được mong chờ sẽ là khởi đầu mới cho sự nghiệp của cựu công chúa Disney. (Ảnh: Tổng hợp)

Mới đây, Demi Lovato đã công bố kế hoạch ủng hộ lên đến hàng trăm ngàn đô la kéo dài đến 30/6 cho quỹ Phản Ứng Nhanh Chống COVID-19 của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) để tiếp sức cho những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Bebe Rexha Trong một bài đăng trên Twitter vào tháng 4/2019, Bebe Rexha khiến fan lo lắng khi thổ lộ mình đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Không chút trốn tránh hay than phiền, giọng ca In The Name Of Love thẳng thắn nhìn những vấn đề tinh thần của bản thân, thậm chí cô cũng cho biết mình “không còn cảm thấy xấu hổ vì điều đó nữa”.

Bebe Rexha đã có những chia sẻ thẳng thắn trên Twitter. (Ảnh: Twitter của nhân vật)

Và trái ngược với những dự đoán rằng Bebe sẽ mất nhiều thời gian để vá víu tinh thần, cô nàng đã bày tỏ thái độ mạnh mẽ khi cho biết sẽ không điều gì có thể ngăn cô tạo ra âm nhạc, cũng như “album tiếp theo sẽ là album yêu thích nhất của tôi bởi vì tôi sẽ không giữ lại thứ gì cả. Tôi thực sự rất yêu mọi người và tôi hy vọng mọi người sẽ chấp nhận tôi dù tôi như thế nào đi nữa” - Bebe chia sẻ trên Twitter.

Bebe Rexha đối mặt với các vấn đề tinh thần một cách tích cực thông qua âm nhạc. (Ảnh: Internet)

Lizzo

Chủ nhân giải thưởng Grammy 2020 cho hạng mục Màn trình diễn Solo xuất sắc nhất - Lizzo nổi bật bởi màu sắc âm nhạc độc đáo, mạnh mẽ, độc lập và hình tượng phá bỏ mọi khuôn mẫu thần tượng thông thường. Thế nhưng, để tạo dựng được thành công và thuyết phục khán giả tin vào tài năng của mình, Lizzo cũng từng trải qua những cảm giác thất vọng, chán nản và áp lực trước những lời chỉ trích liên quan đến ngoại hình.

Trong một bài đăng trên Instagram vào năm 2019, Lizzo đã chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy mình phải tự yêu bản thân mình rất nhiều bởi vì cảm giác như tôi bị từ chối mọi thứ vậy. Cảm giác như cả thế giới chỉ trích tôi. Thật là buồn. Nhưng chắc rồi sẽ qua thôi”.

Lizzo từng trải qua những áp lực khi chịu nhiều chỉ trích liên quan đến ngoại hình. (Ảnh: Tổng hợp)

Dẫu vậy, Lizzo đã chọn cho mình cách đối mặt với gánh nặng tinh thần vô cùng khôn ngoan khi bày tỏ: “Tôi sẽ sử dụng nỗi buồn này như một công cụ”. Theo đó, Lizzo cho rằng bài học mà mình đã học được chính là trung thực với cảm xúc sẽ cứu sống cuộc đời của chính chúng ta. Đó cũng là chất liệu mà Lizzo đã liên tục sử dụng trong các ca khúc của mình và thuyết phục cả thế giới, Truth Hurts chính là một điển hình.

Halsey

Cũng nằm trong danh sách những sao nữ US-UK thường xuyên vật lộn với các vấn đề tinh thần, chủ nhân bản hit Without Me đã từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với Rolling Stone rằng mình gặp chứng rối loạn tính cách - cô cho rằng mình có đến 2 tính cách khác nhau.

Trong bài phỏng vấn với Rolling Stone, Halsey cho biết mình gặp phải chứng đa nhân cách. (Ảnh: Tổng hợp)

Cụ thể, Halsey bày tỏ: “Tôi đã nói với quản lý của mình rằng bản thân hiện tại không làm điều gì xấu, nhưng tôi cảm nhận đến một lúc nào đó tôi sẽ phạm phải những điều không tốt, vì thế tôi cần phải tìm hiểu nó. Nó vẫn đang ngày ngày diễn ra bên trong tôi."

Không phải trốn tránh, Halsey đã chọn cách thừa nhận, đấu tranh và lan toả câu chuyện của mình cho những người cần được đồng cảm. (Ảnh: Tổng hợp)

Sự thừa nhận của Halsey nhận nhiều đồng cảm đến từ khán giả trung thành. Họ tin rằng Halsey vẫn đang ngày ngày chiến đấu với chính bản ngã của mình để trở nên tốt hơn. Halsey đã dũng cảm đối mặt với vấn đề rối loạn của mình một cách tích cực. Theo đó, cô mong muốn kể lại câu chuyện của mình bằng âm nhạc với album tiếp theo về những trải nghiệm liên quan đến chứng rối loạn lưỡng cực - căn bệnh Halsey được dự đoán mắc phải vào năm 17 tuổi.

Billie Eilish

Sẵn sàng đào sâu vào những đề tài không-giống-ai, chất nhạc bắt tai và đánh trúng tâm lý của giới trẻ, sở hữu chiến kèn vàng Grammy khi tuổi đời còn nhỏ, Billie Eilish được kì vọng trở thành một trong những ngôi sao thế hệ mới có ảnh hưởng không nhỏ trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới trong thời gian tới.

Âm nhạc của Billie có một sức hút đặc biệt khi đánh trúng vào các vấn đề và tâm tư của tuổi teen trong xã hội hiện đại. (Ảnh: Tổng hợp)

Bản thân cô từng trải qua khoảng thời gian dài vật lộn với những vấn đề tinh thần khi mắc phải chứng Tourette (bệnh lý về hệ thần kinh khiến cơ thể bị co giật không kiểm soát). Dẫu vậy, với tài năng, sự thấu cảm trong âm nhạc và nhận biết rõ ràng các vấn đề xã hội của tuổi teen, Billie trở thành người tuyên ngôn tích cực cho tâm tư, suy nghĩ và những câu chuyện giấu kín mà thế hệ trẻ đang đối mặt.

Bille Eilish động viên với những bạn trẻ đang phải trải qua các vấn đề tâm lý hoặc khủng hoảng trong suy nghĩ trước sự vận động nhanh chóng của thời đại. (Ảnh: Tổng hợp)

Mới đây, cô nàng đã động viên những người đang trải qua cảm giác tinh thần không ổn định khi xuất hiện trong video với nội dung: “Bạn không cần cảm thấy mình trở nên yếu đuối khi yêu cầu giúp đỡ. Bạn không việc gì phải cảm thấy mình yếu đuối khi yêu cầu một người bạn đi cùng mình đến buổi trị liệu. Chẳng có gì làm bạn cảm thấy mình thật tệ khi yêu cầu ai đó giúp đỡ cả”.

Selena Gomez

Xuất hiện trong buổi livestream Bright Minded: Live With Miley cùng với cô bạn năm xưa - Miley Cyrus, Selena Gomez đã có buổi tâm sự thân tình và chia sẻ thẳng thắn với Miley. Sự hội ngộ của hai cô công chúa nhà Disney khiến người hâm mộ thích thú và làm hệ thống Instagram tắc nghẽn khi lượng người xem tăng cao.

Selena Gomez và Miley Cyrus đã có buổi tâm sự thẳng thắn sau thời gian dài có nhiều mâu thuẫn (Ảnh: Internet)

Cũng trong buổi nói chuyện với Miley, Selena thừa nhận bản thân đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực và nói rằng mình cũng đã đến bệnh viện tâm thần tốt nhất để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong đoạn livestream, Selena vẫn tràn đầy năng lượng và vui vẻ, cô nàng không cảm thấy khó chịu khi nói về vấn đề của mình. Cô cho hay: “Việc biết nhiều hơn về điều đó thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Tôi muốn biết mọi thứ về vấn đề này và nó đã khiến tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa”.

Trước khi thừa nhận việc mắc chứng rối loạn lưỡng cực, Selena cũng từng đối mặt với căn bệnh Lupus. (Ảnh: Tổng hợp)

Trước đó, giọng ca Rare cũng từng phải trải qua thời gian dài điều trị chứng Lupus - một căn bệnh không chỉ ảnh hưởng về mặt thể chất mà còn về tinh thần. Selena Gomez đã phải huỷ tất cả các đêm diễn trong tour Revival, thậm chí cô còn phải trải qua phẩu thuật để cải thiện tình trạng sức khoẻ.

Selena Gomez luôn thể hiện năng lượng tràn đầy sức sống, sự vui vẻ bất kì khi nào cô xuất hiện. (Ảnh: Tổng hợp)

Thế nhưng trước mọi thách thức đó, Selena đã không trốn tránh mà lựa chọn tích cực điều trị, giữ vững sự lạc quan và quan tâm nhiều hơn đến nâng cao đời sống tinh thần bản thân. Cô nàng vẫn duy trì niềm đam mê ca hát với những single hay những dự án kết hợp, hoạt động thể chất, làm việc để nuôi dưỡng nguồn năng lượng. Không phải là việc nói ra căn bệnh mà chính cách Selena Gomez cho khán giản thấy sự đối diện của mình với vấn đề sức khoẻ mới là điều đáng khâm phục.

Mariah Carey

Nữ-hoàng-mùa-Giáng-Sinh Mariah Carey cũng là ngôi sao nhiều năm chiến đấu với chứng rối loạn lưỡng cực. Nữ diva được chẩn đoán mắc chứng bệnh tinh thần này vào năm 2001.

Mariah từng được chuẩn đoán mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực vào năm 2001. (Ảnh: Tổng hợp)

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 4 năm 2018, Mariah Carey sẵn sàng thừa nhận điều này. “Tôi đang ở một nơi thực sự tốt, nơi mà tôi có thể thoải mái chia sẻ về vấn đề tinh thần của mình. Tôi hy vọng chúng ta đều có thể ở một nơi mà tất cả những sự dề bỉu, những lời nói tổn thương không còn áp lên những người đã phải chịu đựng vấn đề tinh thần một mình. Tôi tin rằng rối loạn lưỡng cực không phải là thứ có thể định danh một ai đó và tôi không cho phép nó định danh tôi và kiểm soát tôi”.

Gần đây, Mariah Carey khiến khán giả thích thú khi "đá sân" sang Tik Tok với những video hết sức hóm hỉnh và có những "trick" cực xịn xò. (Ảnh: Tổng hợp)

Hiện tại, Mariah không ngừng truyền tải đến khán giả nguồn năng lượng tươi mới, tinh thần mạnh mẽ theo nhiều phương thức khác nhau. Không hề có những bài đăng than vãn, “kể khổ”, thay vào đó "nữ hoàng" không ngần ngại chia sẻ những video “lầy lội” hết nấc trên Tik Tok của mình.

HẠT TIÊU

Tổng hợp