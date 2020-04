Ngôi sao trẻ Alessia Cara chào sân 2020 bằng ca khúc nhạc phim của Netflix

Năm 2015, Alessia Cara bật lên nhờ ca khúc Here, đạt tới vị trí số 5 trên BXH Billboard Hot 100. Hai năm sau đó, cô gái sinh năm 1996 bùng nổ với loạt hit lớn như 1-800-273-8255, Stay, Scars To Your Beautiful... Trong đó, ca khúc Stay có sự hợp tác của Zedd đã bán ra hơn 2 triệu bản, được vinh danh trong top Songs of the Summer 2017 và 2019.

Alessia Cara đang có 8 bản hit nằm trên BXH Billboard Hot 100, 3 album/EP lọt vào Billboard 200. Alessia Cara đang có 8 bản hit nằm trên BXH Billboard Hot 100, 3 album/EP lọt vào Billboard 200.



Bản hit 1-800-273-8255 mà cô bắt tay với Logic và Khalid còn đỉnh hơn khi đạt chứng nhận bạch kim 5 lần và thu hút tới hơn 8,5 tỷ lượt stream trên toàn thế giới. Đặc biệt, ngôi sao trẻ tuổi đã nhận về tận 4 đề cử Grammy năm 2017 và xuất sắc chiến thắng giải Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc) tại lễ trao giải danh giá này, khi mới bước sang tuổi 21.

Giọng ca người Canada hiện đang sở hữu 3,45 triệu lượt đăng ký kênh YouTube và 19,8 triệu lượt người nghe mỗi tháng trên Spotify với hàng tỷ lượt stream toàn cầu.

Alessia Cara giành chiến thắng với giải thưởng “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” của Grammy 2018.

Cô nàng dành phần lớn thời gian trong năm 2019 để đi lưu diễn cùng người bạn đồng hương Shawn Mendes. Song song đó, Alessia Cara vẫn trình làng được một EP có tên This Summer. Ca khúc gần nhất đưa tên cô lên BXH Hot 100 là Let Me Down Slowly kết hợp với Alec Benjamin.

I choose là ca khúc được lựa chọn làm nhạc nền cho bộ phim mà Netflix sắp ra mắt mang tên The Willoughbys của đạo diễn Kris Pearn và Rob Lodermeier. Người hâm mộ đang rất hy vọng I Choose sẽ tiếp tục mang lại thành công cho nữ ca sĩ tài năng này.

Trang Nguyễn