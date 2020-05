"Người bí ẩn" Marshmello và những lần “gây bão” cùng các ngôi sao nhạc Pop hàng đầu

Quảng cáo

Marshmello là một trong những DJ tăng tốc nhanh nhất trong lịch sử làng EDM. Chẳng cần dùng tới “nhan sắc”, Marshmello cũng “lôi kéo” được hàng chục triệu người hâm mộ nhờ chất nhạc điện tử cuốn hút của mình. Anh luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ hình viên kẹo dẻo màu trắng, vẽ thêm 2 con mắt hình dấu X và chiếc miệng mỉm cười, dù bí ẩn nhưng lại rất gần gũi. Bởi vậy lực lượng fan của anh chàng mới trải dài từ trẻ em cho tới người trưởng thành. Chàng trai 28 tuổi đang sở hữu hàng tỷ lượt stream trên toàn cầu cùng hơn 300 show diễn cháy vé khắp thế giới.

Chiếc hộp mặt cười đã thành thương hiệu của Marshmello.

Marshmello bắt đầu hoạt động âm nhạc trên SoundCloud khoảng đầu năm 2015. Chỉ một năm sau đó, anh đã được nhiều người chú ý khi remix bản hit “Where Are U Now” của Skrillex, Diplo và Justin Bieber. Cũng trong năm 2016, album đầu tay “Joytime” đưa anh vào Top 5 trên BXH Top Dance/Electronic Songs của Billboard. Hiện tại, nam DJ đang có tới hơn 44,7 triệu lượt đăng ký kênh YouTube, đạt gần 9 tỷ view và 33 triệu lượt người nghe hằng tháng trên Spotify (đứng thứ 38 trên thế giới). Từ đầu sự nghiệp tới nay, Marshmello đã không ngừng “gây sốt” với nhiều ca khúc chất lượng, vừa bắt tai vừa đầy ý nghĩa.

Mới đây, Marshmello đã cho ra mắt single mang tên “Be Kind” hợp tác cùng ngôi sao nhạc Pop đang lên - Halsey. Đây là màn collab chính thức đầu tiên giữa hai tài năng trẻ tuổi.

“Be Kind” được tạo thành bởi giai điệu sôi nổi, hấp dẫn từ Marshmello và chất giọng cá tính, đặc trưng của Halsey. Ca khúc thể hiện mong muốn cảm hóa người mình thương bằng tình yêu chân thành nhất. Mặc dù nhiều lần bị người ấy đối xử không tốt nhưng cô gái vẫn tin bản chất anh không phải kẻ xấu, vẫn luôn bên cạnh khuyên nhủ anh.

Trước Halsey, Marshmello đã nhiều lần phối hợp cùng các giọng ca danh tiếng trong làng nhạc Pop, cho ra lò những ca khúc cực kỳ được yêu thích. Bạn có biết đó là những hit nào không? Điểm nhẹ lại đôi chút nhé!

Wolves - Marshmello & Selena Gomez



Khởi động hành trình âm nhạc chưa lâu, Marshmello đã có cơ hội làm việc chung với một trong những ngôi sao nhạc Pop đình đám nhất quả đất - Selena Gomez năm 2017. Chất giọng mơ màng của cô ca sĩ vang trên nền nhạc sôi động, nhiều điểm nhấn ấn tượng đã làm nên thành công cho “Wolves”. Ca khúc thể hiện được sự táo bạo, quyến rũ của một người con gái sẵn sàng vì người yêu mà “mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo, mấy đèo cũng qua”.

"Wolves" từng là một trong những bản hit mang tính bước ngoặt của Selena Gomez.

Rất nhanh sau khi lên sóng, “Wolves” đã giành được vị trí thứ 20 trên Billboard Hot 100, đồng thời lọt Top đầu tại BXH của nhiều quốc gia lớn khác. Tới nay, bản hit đã nhận về hơn 372 triệu lượt xem trên YouTube và tới 839 triệu stream trên Spotify.

FRIENDS - Marshmello & Anne-Marie

“Để tui đánh vần cho anh nghe nha. Bờ an ban nặng bạn, bờ e be huyền bè… Chúng ta chỉ là bạn bè thôi”. Bài “quốc ca friendzone” hot nhất năm 2018 đích thị là “FRIENDS” của Marshmello và Anne-Marie. Những ai từng bị cho vào danh sách “bạn thân/ anh trai mưa/ em gái nuôi” chắc hẳn sẽ cảm thấy chút cay đắng khi nghe bài hát này. Dù vậy, chẳng ai cưỡng lại nổi giai điệu quá rộn rã, bắt tai của Marshmello, cộng thêm giọng ca khỏe khoắn, luyến láy mượt mà của Anne-Marie.

Có lẽ Anne-Marie vẫn là giọng ca phù hợp nhất cho Marshmello.

Xuất sắc hơn cả “Wolves”, “FRIENDS” đã chạm tới No.11 trên BXH Hot 100 uy tín. Đỉnh nhất là lyric video lẫn MV đều hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. Cụ thể, lyric video đã được xem 728 triệu lần còn MV đạt 691 triệu view. Thêm vào đó là hơn 894 triệu stream trên ứng dụng Spotify. Với thành tích hoành tráng như vậy, “FRIENDS” được xem là lần hợp tác thành công nhất của Marshmello với một nghệ sĩ thuộc dòng nhạc Pop. Các fan đều hy vọng cả hai sẽ “song kiếm hợp bích” lần nữa trong tương lai.

Here With Me - Marshmello ft. CHVRCHES

Không những “chấp” hết mọi thể loại âm nhạc, Marshmello còn sẵn lòng kết hợp với những nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia khác, cho dù họ chưa được nhiều người biết tới chăng nữa. DJ “kẹo dẻo” không cần hưởng “ké” độ nổi tiếng từ những siêu sao. Chỉ cần cảm thấy ca khúc đó thú vị, khiến mình hứng thú, anh sẽ tham gia sản xuất.

Năm ngoái, Marshmello đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả qua single “Here With Me”, bắt tay ban nhạc Indie Pop đến từ Scotland CHVRCHES. Lời bài hát là lời một người nói về tầm quan trọng của ai đó đối với mình. Còn MV kể câu chuyện cực kỳ cảm động về một người lính cứu hỏa gan dạ cũng như tình cảm gia đình khăng khít.

Không chỉ biết "xập xình", Marshmello cũng biết cách sâu lắng khi cần thiết.

Thông qua “Here With Me”, các nghệ sĩ gây quỹ cho tổ chức First Responder Support Network, hỗ trợ những người chuyên phải đối phó với những tình trạng khẩn cấp như cảnh sát, lính cứu hỏa, cứu thương... Nhờ đó, ca khúc lại càng thêm ý nghĩa trong lòng khán giả.

“Here With Me” đã nhận được hơn 383 triệu lượt stream trên Spotify và “hạ cánh” xuống vị trí 31 của Billboard Hot 100. Đây hiện đang là bản hit duy nhất của bộ ba CHVRCHES trên BXH này.

You Can Cry - Marshmello, Juicy J ft. James Arthur

Không phải ca khúc nổi đình nổi đám của Marshmello nhưng “You Can Cry” cũng rất đáng thưởng thức. Ai yêu thích cả EDM, Hip-Hop lẫn Pop thì chớ nên bỏ qua nhé! Single này hội tụ chất nhạc điện tử lôi cuốn của Marshmello, phong cách rap mạnh mẽ từ Juicy J và giọng hát bay bổng, đầy mê hoặc của James Arthur. Trước đây, Juicy J từng góp phần làm nên siêu hit “Dark Horse” của Katy Perry, còn James Arthur một thời “gây bão” với ca khúc “Say You Won’t Let Go”.

Không chỉ hợp tác với các nghệ sĩ Pop/ R&B, Marshmello còn thử nghiệm với dòng nhạc Hip-Hop.

“You Can Cry” đã giành được vị trí 18 trên BXH Rap Digital Song Sales, đạt hàng chục triệu lượt click nghe trên YouTube và các nền tảng streaming khác.

Marshmello từng nói anh chỉ muốn làm ra âm nhạc thật hay. Mọi người không cần biết anh chàng là ai, trông ra sao. Họ yêu thích những giai điệu anh tạo ra là đủ rồi. Trong vài năm qua, Marshmello quả thực chưa khiến các fan phải thất vọng lần nào.

