Nhân viên của Everglow dương tính với COVID-19, toàn bộ lịch trình của nhóm bị huỷ bỏ

Theo đó, hôm nay 3/4, chương trình âm nhạc The Show xác nhận sẽ huỷ tập phát sóng ngày 7/4. Nguyên nhân do một nhân viên của nhóm nữ Everglow bị nhiễm COVID-19, trong khi đó thành viên nhóm Sihyeon hiện đang làm MC cho The Show.

Phía chương trình giải thích thêm: "Tất cả các nhân viên chương trình bắt đầu tự cách ly trong 2 tuần kể từ hôm nay. Họ cũng đã thực hiện việc xét nghiệm COVID-19, một số người đã nhận được kết quả âm tính với virus. Những người còn lại vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm". Toà nhà nơi ghi hình chương trình The Show cũng tạm đóng cửa và được khử trùng khẩn cấp.

Thành viên Sihyeon hiện đang làm MC cho chương trình "The Show"

Về phía Everglow, công ty quản lý Yuehua xác nhận các thành viên đã tiến hành xét nghiệm và đều nhận được kết quả không nhiễm COVID-19. Everglow sẽ thực hiện 2 tuần tự cách ly để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng. Toàn bộ lịch trình trong khoảng thời gian này sẽ bị huỷ bỏ.

Trước đó, nhân viên nữ của Everglow đã đi công tác ở Mỹ từ ngày 3 đến 15/3, trở về Hàn Quốc vào ngày 15/3 trên chuyến bay số hiệu KE082 của Korean Air. Cô có dấu hiệu sốt vào 27/3, nhận được kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 2/4. Everglow cũng trở về Hàn Quốc sau khi hoàn thành lịch trình ở Mỹ trên cùng chuyến bay KE082 với nhân viên này.

Các thành viên của Everglow

Everglow là một trong những nhóm nhạc nữ sáng giá của K-Pop, vừa ra mắt vào năm 2019 với ca khúc Bon Bon Chocolat. Nhóm sở hữu nhiều MV trăm triệu view như Adios, Dun Dun.

NHƯ LÊ

SOOMPI