Những bộ phim kinh dị, bí ẩn nhất định phải xem trong mùa Halloween này

Hai tập đầu của "Tale Of The Nine Tailed" đã có một màn chào sân vô cùng thuận lợi: Hình ảnh mãn nhãn, nội dung gay cấn và dẫn đầu cả phần rating.

Có khả năng Lee Do Hyun sẽ tham gia dự án "Youth Of May" đóng cặp cùng nữ diễn viên Go Min Si.