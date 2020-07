Những điều ít ai biết về MV “Cardigan” và album “folklore” của Taylor Swift trước giờ G

Quảng cáo

Không phải Pop hay Country, album folklore

với 16 track sẽ như một “ly cocktail” với đa thể loại

Trước những tấm hình mà Taylor mới đăng lên Instagram ít lâu, cộng đồng mạng đồn đoán rằng rất có thể dự án album #TS8 mang đậm phong cách Country nhẹ nhàng, gần gũi bởi tạo hình dịu dàng, mộc mạc như thời Safe and sound. Phải chăng “The old Taylor” đã tái sinh? Thế nhưng, nhìn vào những nghệ sĩ hợp tác với Taylor lần này sẽ thấy rằng lời đồn đoán kia hoàn toàn sai.

Aaron Dessner (biên soạn nhạc cho nhóm nhạc Indie Rock The National) là người đồng sáng tác và sản xuất nhạc cho 11/16 ca khúc, Bon Iver (ban nhạc Rock Folk nổi tiếng) đồng sáng tác và song ca với nữ ca sĩ trong track thứ 4 exile, Jack Antonoff (nhạc sĩ kiêm ca sĩ theo đuổi thể loại Indie Pop) cũng tham gia dự án âm nhạc lần này, vân vân và mây mây.

Album folklore là điều nằm ngoài kế hoạch của Taylor

Taylor chia sẻ trên Instagram trong post gần đây: “Most of the things I had planned this summer didn’t end up happening, but there is something I hadn’t planned on that DID happen. And that thing is my 8th studio album, folklore. Surprise.” (tạm dịch: Phần lớn những dự định cho mùa Hè năm nay của tôi đều đã không thể diễn ra, nhưng có một điều không nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi lại sắp xảy ra. Và đó chính là album phòng thu thứ 8, folklore. Ngạc nhiên chưa?)

Chưa kịp kỉ niệm "Lover" tròn 1 năm tuổi thì Taylor đã bất ngờ cho ra đời thêm "folklore" rồi.

Taylor chỉ mới thu âm “folklore” vào tháng 4. Quả là kì diệu quá mà!



Người hâm mộ thực sự rất sốc khi biết rằng thời gian hoàn thành album chỉ vỏn vẹn gần 4 tháng. Trong cuộc trò chuyện với fan trước buổi lên sóng MV cardigan, Taylor tiết lộ rằng cô đã viết một vài bài trước khi cách ly xã hội nhưng hầu hết là trong thời gian dịch. Cô ấy đã viết lại chúng bắt đầu từ tháng Tư. Điều đó chứng tỏ khả năng sáng tác “đỉnh của đỉnh” của cô nàng.

Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào thời Red era, ta thấy được một Taylor “điên” nhạc thế nào. Có vẻ như album lần tới sẽ mang tính trừu tượng và thể hiện tư duy âm nhạc đỉnh cao của nữ ca sĩ.

Fun fact: “folklore” dán mác explicit, thế giới sẽ

được đón chào một Taylor phóng khoáng hơn?

Hiểu nôm na rằng bất cứ album nào được dán mác explicit sẽ có những câu... chửi thề trong đó. Rất có thể trong những track hơi hướng Rock nào đó thuộc khuôn khổ folklore sẽ có đoạn rap cực chất và có phần phóng khoáng của cô nàng.

“folklore là sự đắm đuối và thoát tục. Buồn thảm, xinh đẹp và bi thảm”

Tiết lộ trên YouTube trước giờ công chiếu MV cardigan, Taylor nói rằng folklore sẽ là sự đắm đuối và thoát tục. Ba từ để miêu tả cho folklore với cô là "buồn, xinh đẹp và bi thảm". Như một bức hình trong album, tất cả câu chuyện đều ẩn chứa sau những tấm hình đó.

Cô còn chia sẻ rằng, track thứ 5 là ca khúc đầu tiên cô viết cho album này. (Ảnh chụp màn hình)

Nói về cardigan, Taylor kể sẽ có “quả trứng Phục sinh” (những hàm ý, ẩn dụ) trong cả phần lời và hình ảnh. Lời bài hát sẽ có chiều hướng mĩ miều, sâu sắc hơn.



Tính đến lúc bài viết này xuất bản, Taylor vẫn đang trò chuyện với khán giả trên box chat của MV cardigan, hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị trong mùa Hè năm 2020 này đấy nhé!

Ảnh chụp màn hình

Rainbw