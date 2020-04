NÓNG: IU vô tình vướng thị phi khi dẫn đầu bảng nữ diễn viên Hàn xinh đẹp nhất

Quảng cáo

Trang web King Choice của Hàn Quốc vừa mới công bố danh sách 2 bảng bình chọn Nam/nữ diễn viên xứ Hàn đẹp nhất mọi thời đại. Nếu hạng mục nam diễn viên gây xôn xao khi Lee Jong Suk xếp thứ nhất thì kết quả bên nữ diễn viên cũng gây tranh cãi không kém khi IU đứng đầu.

Cư dân mạng không ngừng thắc mắc khi các mỹ nhân được xem là "quốc bảo" của phim Hàn như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun đều rớt khỏi Top 5, thậm chí còn không lọt được vào Top 10 ấy chứ. Vậy những cái tên nào được chọn khiến cho dân tình bàn tán nhiều đến thế.

IU vẫn được xem là “em gái quốc dân” xinh xắn đáng yêu của Hàn Quốc. Tuy nhiên, với nhiều người thì IU chưa bao giờ được xem là mỹ nhân có nhan sắc nổi trội nhất xứ Hàn, diễn xuất cũng chưa phải quá ấn tượng. Ấy thế mà IU lại nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất và trở thành nữ diễn viên xinh đẹp nhất Hàn Quốc, nên chuyện này lập tức tạo ra luồng tranh cãi cực gay gắt.

IU đứng đầu đã bất ngờ, Kim Hyun Joo đứng thứ hai lại càng làm khán giả sửng sốt hơn. Bởi ngay cả khi Kim Hyun Joo ở đỉnh cao sự nghiệp với phim Giày thủy tinh năm 2002 thì cô vẫn không phải nữ diễn viên sắc nước hương trời. Giờ đây, Kim Hyun Joo thua sút về danh tiếng so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ nhưng chẳng ngờ cô lại được xếp thứ 2 bảng bình chọn.

Nữ diễn viên trẻ Kim So Hyun hẳn cũng rất bất ngờ khi biết mình lọt vào tận Top 3 của danh sách này. Kim So Hyun cùng Kim Yoo Jung được xem là hai diễn viên trẻ cực sáng giá của phim Hàn, vừa có kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm vừa có ngoại hình đẹp. Khuôn mặt trong sáng ngây thơ của Kim So Hyun được xem là rất hợp gu của người Hàn.

Thêm một nhân vật làm mọi người bất ngờ khi có thứ hạng cao: Park Shin Hye. Cô không có vẻ đẹp quá rực rỡ như nhiều đàn chị, thậm chí đôi khi còn bị chê xuống sắc vì tăng cân không kiểm soát. Thế nhưng Park Shin Hye vẫn chứng tỏ sức hút đáng nể của mình, nhất là thời điểm này cô đang trên đà lấy lại phong độ diễn xuất cũng như nhan sắc.

Chị đẹp Son Ye Jin vững vàng ở vị trí thứ 5. Vào nghề đã lâu nhưng Son Ye Jin đúng là trẻ mãi không già, vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng và ánh mắt lấp lành như ngày mới đóng phim.

Trí Anh