Nữ diễn viên Jang Mi In Ae nổi đóa khi bị netizen nhắc nhở việc đeo khẩu trang

Jang Mi In Ae đang là một trong những nhân vật hot rần rần ở Hàn hiện tại sau khi cô đăng bài trên Instagram chỉ trích cách xử lý COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc. Bài đăng này hiện đang viral mạnh ở Hàn và khiến công chúng rất giận dữ.

Bài đăng khiến cư dân mạng Hàn Quốc giận dữ của Jang Mi In Ae.

Cư dân mạng bắt đầu tranh cãi với Jang Mi In Ae và sau đó đi lục lại quá khứ của cô. Tuy nhiên, Jang Mi In Ae đã tức giận đáp trả cư dân mạng. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một cư dân mạng tìm thấy bức ảnh Jang Min In Ae đang ở ngoài đường và không mang khẩu trang.

Vì thế, cư dân mạng này đã bình luận để nhắc nhở Jang Mi In Ae: “Xin hãy tuân thủ những quy định cơ bản và mang khẩu trang vào”. Trước lời nhắc trên, cô trả lời: "Đó là một bức ảnh trong quá khứ, đồ chậm phát triển".

Đây không phải lần đầu tiên, Jang Mi In Ae vướng vào scandal nghiêm trọng. Cô từng bị khởi tố vào năm 2013 và ngồi tù vì sử dụng trái phép chất cấm propofol.

Lời đáp trả của Jang Mi In Ae đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên vì không ngờ một nữ diễn viên có tiếng như cô lại thốt ra những từ ngữ đó. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người cũng thông cảm cho Jang Min In Ae. Họ cho rằng nếu bức ảnh đó mới chụp gần đây, trong mùa dịch COVID-19 thì Jang Mi In Ae sai khi không mang khẩu trang lúc ở ngoài đường. Nhưng vì bức ảnh này được chụp lâu rồi nên giờ lấy nó ra để “cà khịa” Jang Mi In Ae thì không đúng cho lắm.

Trina

Allkpop