Ở nhà trốn dịch vẫn tranh thủ “thả thính”, chỉ có thể là Justin Bieber và Ariana Grande!

Chắc bạn vẫn còn nhớ màn kết hợp bất ngờ “cho vui” nhưng lại tạo nên hiệu ứng cực khủng của Justin Bieber và Ariana Grande trên sân khấu Coachella năm ngoái chứ? Bẵng đi một năm, cả hai chính thức lên tiếng hợp tác thực sự trong một ca khúc mang thông điệp cộng đồng đầy ý nghĩa với tên gọi Stuck With U. Không để fan chờ lâu như chờ Justin ra album mới, siêu phẩm đầu tiên của bộ đôi đã chính thức đổ bộ vào playlist của bạn hôm nay rồi đấy!

Là ca khúc đánh dấu sự kết hợp của hai trong số "những cái tên vàng của làng streaming”, Stuck With U được kỳ vọng sẽ là sản phẩm tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên các BXH nhạc số, nhất là trong thời điểm mọi người có xu hướng tập trung nhiều hơn cho mảng âm nhạc digital.

Sản phẩm được xem là bước đệm hâm nóng cho âm nhạc của cả hai trong năm 2020. (Ảnh: Tổng hợp) Nói một cách khác, Stuck With You sẽ là một bước đệm mới để “hâm nóng” lại con đường âm nhạc của cả 2 nghệ sĩ, khi Justin vừa có màn tái xuất khá hẩm hiu do bị COVID-19 quật còn “cô gái tóc đuôi gà” Ariana lại chưa có dấu hiệu comeback. Sở hữu giai điệu bắt tai, lôi cuốn kết hợp với màn hòa giọng ấn tượng của bộ đôi, Stuck With U chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Cả hai đã tranh thủ các hoạt động giãn cách xã hội để "tậu" ngay một bản MV ghi lại cuộc sống "trốn dịch" của mình để chia sẻ với khán giả. (Ảnh chụp màn ảnh)

Song song với audio và MV lyrics, cả hai còn dành tặng mọi người một MV đầy ý nghĩa, giàu cảm xúc. Video là lời tri ân gửi tới những “anh hùng” không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, bất chấp sự an toàn của bản thân để giúp đỡ những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh âm nhạc, hai ngôi sao trẻ tuổi còn có một hành động siêu thiết thực. Cụ thể, Stuck With U thu được lợi nhuận bao nhiêu sẽ chuyển hết về quỹ First Responders Children’s Foundation, hỗ trợ tiền và học phí cho con em của những người hùng đang ở đầu “chiến tuyến” phòng chống dịch COVID-19. Đó là các y bác sĩ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, các cảnh sát hay lực lượng cứu hỏa...

MV có sự đóng góp của rất nhiều khán giả trên khắp nước Mỹ. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh sản phẩm duet cùng Justin, Ariana Grande còn góp giọng trong nhiều dự án đặc biệt như bản cover ca khúc I Won’t Say I’m In Love trong phim Hercules để gây quỹ cho tổ chức Feeding America.

Dù thực hiện nghiêm túc lệnh "trú ẩn tại chỗ", Ariana vẫn tranh thủ tham gia những dự án âm nhạc cộng đồng ý nghĩa. (Ảnh: Tổng hợp)

Ngoài ra, dẫu chưa đề cập nhiều về sản phẩm riêng hoặc album mới sau “cú nổ” của Thank U, Next, nhưng các Arianators (tên fandom của Ariana Grande) vẫn sẽ có cơ hội gặp lại giọng ca 7 Rings trong màn “song kiếm hợp bích” cùng Lady Gaga qua ca khúc Rain On Me - bản nhạc được “nhá hàng” trong bìa album sắp ra mắt Chromatica.

Chưa thông báo về dự án cá nhân nhưng fan vẫn sẽ sớm gặp được "cô gái 7 chiếc nhẫn" Ariana Grande trong sản phẩm kết hợp cùng Lady Gaga. (Ảnh: Tổng hợp)

Justin Bieber vẫn đang tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào bên cạnh Hailey. (Ảnh: Chụp màn hình)

Về phía Justin Bieber, anh và “bà xã” Hailey Baldwin lên Instagram Live chuyện trò giao lưu với fan và nhiều người bạn nổi tiếng. Cặp đôi cũng tham gia chương trình Stronger Together, Tous Ensemble nhằm hỗ trợ những người ở tuyến đầu chống đại dịch. Cách đây không lâu, Justin Bieber đã phải dời lịch Changes Tour, chưa hẹn ngày khởi động lại.

N.K

Tổng hợp