Oh Wonder và hành trình mang âm nhạc tại gia vươn ra thế giới

Oh Wonder có hai thành viên gồm anh chàng Anthony West và cô nàng Josephine Vander Gucht. Họ đến từ miền Nam London, nước Anh và theo đuổi dòng nhạc Alternative Pop. Hành trình đến với âm nhạc của bộ đôi này nếu kể ra chắc chắn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc xen lẫn thán phục.

"Cặp bài trùng" mới của làng nhạc.

Hai cá thể xa lạ trở thành một cặp “ăn rơ” trong âm nhạc

Trước khi chính thức quyết định trở thành một nhóm, Anthony West và Josephine Vander Gucht từng là hai nghệ sĩ hoạt động riêng rẽ. Trở lại năm 2012, Anthony đang là ca sĩ thuộc ban nhạc Indie Rock Futures. Họ hoạt động dưới trướng Mercury Records nhưng chưa kịp phát hành album nào thì rã đám.

Trước lúc ai đi đường nấy, cả ban nhạc đã cùng bạn bè ghi hình biểu diễn ca khúc mới có tên Karma Satellite. Trong clip khi ấy, cô nàng Josephine Vander Gucht chính là người ngồi cạnh Anthony West bên chiếc piano và cùng anh hòa tấu. Josephine khi chưa là một nửa của Oh Wonder từng là nghệ sĩ mang nghệ danh Layla và đã phát hành được 3 EP của riêng mình.

Hai nửa hòa hợp về cá tính âm nhạc.

Cảm thấy hòa hợp về cá tính âm nhạc, cả hai đã chính thức “song kiếm hợp bích” với nhau. Về sau, Josephine thừa nhận có nghe lại các sản phẩm trước đây của mình và thấy chúng còn lâu mới hay hơn Oh Wonder.

Dần dần họ bắt đầu sống chung một nhà và sáng tác mỗi khi nảy ra ý tưởng nào đó, cùng ngồi lại để thực hiện mọi thứ liên quan đến âm nhạc. “Về cơ bản thì chúng tôi ngồi trước đàn piano và ném chữ vào nhau”, Anthony nửa đùa nửa thật.

Kết quả là những giai điệu, ca từ Oh Wonder sáng tạo ra đã kết nối được với nhiều người. Tới nay, nhóm đã tạo nên một cộng đồng gồm hơn 7,5 triệu người nghe nhạc của mình hàng tháng trên Spotify cùng hơn 690 ngàn lượt đăng ký theo dõi kênh YouTube.

Làm việc tại gia không có nghĩa là buông thả để bản thân lười biếng

Sự tình bắt đầu vào tháng Chín năm 2014, Anthony West và Josephine Vander Gucht quyết định tự sáng tác, thu âm và sản xuất đều đặn mỗi tháng một ca khúc tung lên SoundCloud trong vòng một năm. Cảm hứng trong âm nhạc không phải lúc nào cũng đến nhưng nếu cứ ngồi chờ cảm hứng thì biết tới bao giờ? Thông qua việc đặt cho mình một chỉ tiêu rõ ràng để hoàn thành, Oh Wonder không những hoàn thành mà mà thậm chí còn vượt mục tiêu đề ra.

Single đầu tiên nhóm cho lên sóng - Body Gold đã thu về 100.000 lượt nghe trong 3 ngày. “Chúng tôi từng nghĩ chắc là có trục trặc gì đó xảy ra trên SoundCloud”, Anthony West bật mí.

Photo: Bộ đôi Oh Wonder

Tới đầu tháng Chín năm 2015, nhóm đã có trong tay hẳn 15 ca khúc và dư sức đưa vào album đầu tay của mình. Trong thời gian này, Oh Wonder thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả, trở nên viral với hàng triệu lượt stream và radio airplay. Bộ đôi tài năng đã ký được hợp đồng với hãng thu âm Republic Records rồi tổ chức thành công nhiều liveshow cháy vé ở loạt thành phố phố lớn như London, Paris, Amsterdam, Los Angeles và New York. Đây là một dấu mốc không hề nhỏ đối với một nhóm nhạc mới chỉ bắt đầu sự nghiệp và còn đi theo kiểu tự lực cánh sinh.

Đáng nể hơn cả, debut album mang tên Oh Wonder đã xuất sắc lọt Top 30 tại Anh quốc và Canada. Đặc biệt, sau vỏn vẹn 2 tuần album đã “đáp xuống” vị trí thứ 80 trên BXH Billboard 200 Albums. Cả hai chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những gì đã đến với mình năm ấy.

Nếu cảm thấy không thể làm việc hiệu quả tại nhà trong mùa dịch bệnh COVID-19 này, các bạn hãy thử áp dụng cách của Oh Wonder xem. Nghiêm khắc đưa ra cho bản thân một mục tiêu cụ thể, càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì dù ở đâu, mọi việc bạn cần hoàn tất sẽ đầu xuôi đuôi lọt.

Oh Wonder không chỉ "ăn may"!

Chia sẻ về hiệu ứng tốt của album đầu tiên, Josephine Vander Gucht tiết lộ một tuyệt chiêu hay ho mà các tên tuổi mới có thể áp dụng. “Nếu một nghệ sĩ ra album mới, người ta có thể sẽ nghe một vài tuần gì đó rồi chuyển sang cái khác. Nhưng nếu họ khiến các bạn ngấm dần với nhạc của mình suốt cả một năm thì bạn có từ từ yêu mến họ không, khi đã dành nhiều thời gian lắng nghe họ đều đều như thói quen rồi?”. Nước đi này kể ra cũng thông minh đấy chứ nhỉ? Quá đúng với câu “một mũi tên trúng hai đích”.

Dù vậy, mọi thành công Oh Wonder đạt được không phải chỉ nhờ “ăn may” nhé! Bên cạnh sự tính toán, cân nhắc cộng với chút xíu gọi là may mắn, nhóm cần phải thực sự có tài để thu hút, đồng thời giữ chân người hâm mộ ở lại với mình. Chính tài năng là yếu tố then chốt bảo chứng cho cả những sản phẩm tiếp theo của Oh Wonder.

Những cú chuyển mình mạnh mẽ

Giữa năm 2017, Ultralife - album thứ hai của bộ đôi chính thức được trình làng. Tốc độ làm nhạc giờ đây không chỉ dừng lại ở một bài một tháng nữa! Trong vòng một tháng ở New York năm 2016, Oh Wonder đã viết xong 6 ca khúc cho album và “xử gọn” 6 bài còn lại chỉ với vỏn vẹn một tuần trong tháng Chín.

Từ "zero to hero", đó là Oh Wonder!

Hầu hết lời nhạc viết về những sự thay đổi mà cả hai trải qua, từ khi chưa là ai, chỉ sản xuất nhạc trong góc vườn nhà Josephine cho tới lúc được biểu diễn ở 160 địa điểm trên khắp thế giới suốt một năm. Trước khi album Ultralife ra mắt, Oh Wonder còn vinh dự được xuất hiện trên sân khấu lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2017. Cuộc đời có ý nghĩa chính là như vậy, không ngừng tiến bộ, không ngừng đi lên.

Sau khi ra lò, Ultralife cũng nhanh chóng gặt hái thành công với vị trí 76 trên Billboard 200 và đạt thành tích cao tại nhiều BXH khác của Billboard.

Hồi tháng Hai vừa qua, Oh Wonder tiếp tục xuất xưởng album thứ ba No One Else Can Wear Your Crown, lập tức chiếm luôn No.8 của BXH Official UK Albums. Có thể thấy rõ, bộ đôi không chỉ làm việc rất chăm chỉ mà hễ cứ tung ra sản phẩm nào thì đó phải là một sản phẩm thật chất lượng, đáng đồng tiền bát gạo.

Oh Wonder “cháy” hết mình trước 250.000 khán giả tại Coachella.

Vẫn miệt mài tiến lên phía trước nhưng trở lại với ngón nghề làm nhạc tại gia

Oh Wonder mới đi một chặng đường dài chưa đầy 6 năm với nhiều thành công đáng kể. Tuy nhiên, con đường trước mặt vẫn còn rất triển vọng nên sao có thể từ bỏ hay chỉ dậm chân tại chỗ. Năm 2020 này, nối tiếp album No One Else Can Wear Your Crown, bộ đôi đang ấp ủ một dự án có tên Home Tapes. Sở dĩ có tên gọi này là bởi Oh Wonder lại trở về với công việc từ làm từ A đến Z như hồi mới lập nhóm.

Bìa album "Home Tapes"

Cả hai cho biết: “Trong giai đoạn hỗn loạn và cô độc chưa từng thấy này (tức đại dịch COVID-19), chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần cùng cả thế giới. Oh Wonder đang quay lại thời mới thành lập và bắt tay vào một dự án mới có tên Home Tapes do mình tự thực hiện toàn bộ tại nhà, từ viết, sản xuất tới phối nhạc, thu âm để chia sẻ cùng mọi người. Trong bối cảnh này, ít nhất chúng ta còn có âm nhạc. Hai chúng tôi hy vọng các bài hát trong Home Tapes sẽ đem lại sự thoải mái và niềm tin cho những ai cần tới”.

Nói là làm, vào hôm 3/4 vừa qua, Oh Wonder đã chiêu đãi các fan single đầu tiên trong dự án mới - Lonely Star. Theo dự kiến, cứ đều đặn mỗi 2 tuần kể từ ngày 3/4, một ca khúc mới toanh từ Home Tapes sẽ được cho lên sóng.

Tuyệt chiêu khiến khán giả quen dần với âm nhạc của mình lại một lần nữa được Oh Wonder áp dụng, hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp nhóm tạo được tiếng vang như từ khi bắt đầu tới nay.

CTV