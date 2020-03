“Ông lớn” CJ E&M đóng cửa do có một PD chương trình dương tính với Covid-19

Theo đó, vào ngày 28/3, phía CJ E&M cho hay: “Hôm nay, một nhân viên công ty được xác nhận dương tính với Covid-19. Để đảm bảo dịch bệnh không lây lan thêm, chúng tôi phải tạm thời đóng cửa toàn bộ toà nhà và tiến hành biện pháp khử trùng khẩn cấp”.

Công ty này cũng cho hay từ ngày 27/3 các nhân viên đều làm việc từ xa trừ khi có việc thực sự cần thiết. Ngoài ra, những nhân viên ra vào toà nhà làm việc đều được kiểm tra nhiệt độ cẩn thận. Tất cả nhân viên có mặt tại toà nhà vào 28/3 đều đã sơ tán sau khi CN E&M nhận được tin tức PD chương trình nhiễm Covid-19.

Tòa nhà của CJ E&M tại Hàn Quốc

Nhân viên nhiễm bệnh này đuợc xác nhận là PD của chương trình thực tế Food Bless You chiếu trên kênh Olive của CJ E&M. Food Bless You có sự tham gia của dàn cast gồm Park Na Rae, Kim Sook, Song Eun Yi và Jang Do Yeon.

Đại diện của diễn viên hài Park Na Rae cho biết các nghệ sĩ tham gia chương trình không có tiếp xúc trực tiếp với PD này. CJ E&M chia sẻ thêm sau khi PD này có dấu hiệu nhiễm bệnh và đến bệnh viện kiểm tra, toàn bộ đội ngũ sản xuất chương trình đều thực hiện biện pháp tự cách ly.

Chương trình "Food Bless You" do CJ E&M sản xuất Sau khi biết được sự việc, CJ E&M cũng đã thông báo tình hình đến với các nghệ sĩ. Do đó, các nghệ sĩ cũng sẽ nhanh chóng tiến hành việc xét nghiệm và kiểm tra sức khoẻ. Các nhân viên còn lại của chương trình đã hoàn tất việc xét nghiệm vào hôm nay - 28/3.

CJ E&M là công ty nổi tiếng chuyên sản xuất, phát hành các chương trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực giải trí - truyền thông. CJ E&M thuộc sở hữu của tập đoàn quyền lực nhất nhì Hàn Quốc là CJ Group.

NHƯ LÊ

SOOMPI