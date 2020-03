Phát sóng từ hơn một năm trước, bộ phim này tiên đoán trúng như thần về Covid-19

Chúng ta đã nghe đến một vài tiểu thuyết hay bộ phim tiên đoán trước về đại dịch Covid-19 đang càn quét khắp thế giới. Không thể phủ nhận được những tác phẩm ấy đã kể rất đúng về những gì mà loài người đang trải qua. Nhưng phim truyền hình Hàn Quốc My Secret Terrius chiếu từ tháng 10/2018 mới khiến khán giả giật mình vì đoán trúng từng milimet luôn.

Những lời dự báo chính xác như thần

Trong tập 10, phim có đề cập đến dịch bệnh do virus corona biến chủng gây ra. Một nữ bác sĩ đã thông báo với bệnh nhân rằng “Virus corona sẽ xâm nhập thông qua hệ hô hấp. Nguy hiểm hơn, chúng sẽ ủ bệnh trong cơ thể tới 14 ngày. Loại virus này sẽ tấn công thằng vào phổi của chúng ta chỉ sau 5 phút xâm nhập thôi”. Nói về cách chữa trị virus mới, nữ bác sĩ khẳng định “Hiện tại chưa có thuốc hay vắc xin điều trị được căn bệnh này đâu”.

Corona vốn là tên chung của một loại virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp, trong đó có virus gây bệnh SARS trước đây và Covid-19 hiện nay. Tuy rằng kịch bản của phim My Secret Terrius đang dựa vào hội chứng suy hô hấp cấp SARS nhưng các chi tiết thì lại giống đến kỳ lạ với dịch bệnh Covid-19. Thậm chí kịch bản phim cũng khuyên mọi người nên rửa tay thường xuyên để phòng ngừa virus.

Phim My Secret Terrius có So Ji Sub đóng vai chính, kể về hai người là hàng xóm ở đối diện nhau nhưng lại thuộc về hai thế giới khác biệt. Một là đặc vụ đang gặm nhấm nỗi đau sau một lần làm nhiệm vụ thất bại khiến người yêu qua đời. Một là người mẹ đơn thân đang chật vật nuôi con sau khi chồng qua đời.

Sơn Vũ