P!nk chính thức nhận kết quả âm tính với COVID-19 sau quá trình điều trị tại nhà

Mới đây, nữ ca sĩ P!nk đã chia sẻ với người hâm mộ trên Instagram về tình trạng sức khỏe những ngày qua của cô. Theo đó, cô nhận thấy mình và con trai đã xuất hiện những triệu chứng của căn bệnh SARS-CoV-2. Dù rất sợ hãi và lo lắng khi nhận kết quả dương tính nhưng chủ nhân bản hit Try cũng phần nào cảm thấy may mắn vì đã được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Nữ ca sĩ khẳng định căn bệnh này hoàn toàn là thật và cực kỳ nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến mọi đối tượng, không phân biệt tuổi tác, giới tính... thậm chí tình trạng sức khỏe của bạn có tốt đến mức nào thì đều có khả năng nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, P!nk cho rằng chính phủ Mỹ cần thực hiện việc xét nghiệm miễn phí rộng rãi hơn cho tất cả mọi người để có thể bảo vệ và cứu chữa kịp thời cho người dân. P!nk kêu gọi mọi người nên ở nhà để bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ngoài ra, giọng ca Just Give Me A Reason cũng khẩn thiết kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới hãy ở nhà để bảo vệ an toàn cho sức khỏe của bản thân bạn và người thân xung quanh. Hiện tại, sức khỏe của cô và cậu con 3 tuổi Jameson đã hồi phục tích cực và nhận được kết quả xét nghiệm âm tính sau 2 tuần điều trị tại nhà theo sự hướng dẫn của bác sĩ riêng.

Hiện tại, Pink và cậu con trai 3 tuổi đã nhận được kết quả âm tính sau 2 tuần điều trị tại nhà.

Để tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc chống dịch, P!nk đã quyên góp tổng cộng 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) cho các đơn vị cần hỗ trợ. Cụ thể, cô quyên góp 500.000 USD cho nơi công tác của mẹ cô - bà Judy Moor - Bệnh viện Đại học Temple ở Philadelphia và nửa còn lại cho Quỹ Khủng hoảng Khẩn cấp COVID-19 tại Los Angeles nhằm thể hiện sự biết ơn các bác sĩ, nhân viên y tế đã toàn tâm cứu chữa cho các bệnh nhân.

Gia Khánh