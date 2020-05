Ra-đa âm nhạc tháng 5 gọi tên Machine Gun Kelly, Hailee Steinfeld và Queen x Adam Lambert

Vào ngày 01/05, Machine Gun Kelly tiếp tục mời khán giả thưởng thức một ca khúc mới toanh có tên “Bloody Valentine”. Đây là single đầu tiên mở đường cho album phòng thu thứ 5 của anh - “Tickets To My Downfall”. Theo dự kiến, album sẽ lên kệ vào mùa hè năm nay. Toàn bộ album này được sản xuất bởi Travis Barker - thành viên ban nhạc Rock Blink-182.

Cuối năm 2011, Machine Gun Kelly (a.k.a. MGK) gây tiếng vang nhờ bản hit “Wild Boy”. Chưa đầy một năm sau, album đầu tay “Lace Up” xuất sắc đem vị trí thứ 4 trên Billboard 200 về cho anh chàng. Tới nay, Machine Gun Kelly đang sở hữu 6 ca khúc tại BXH Hot 100, trong đó có một hit lọt top 5. Đó là “Bad Thing” hợp tác với Camila Cabello.

Kênh YouTube của Machine Gun Kelly đang có 5,9 triệu lượt đăng ký. Anh còn có 9,94 triệu người nghe mỗi tháng chỉ trên ứng dụng Spotify. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Machine Gun Kelly còn tích cực tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như “Beyond The Lights”, “Punk’s Dead”, “Viral”, “Bird Box”, “The Dirt”,...

Hailee Steinfeld ám chỉ tình yêu dang dở qua EP mới?

Vào ngày 08/05, Hailee Steinfeld chính thức chiêu đãi người hâm mộ EP thứ hai “Half Written Story”. Ngay từ tên gọi, “Half Written Story” đã gợi lên suy nghĩ về một câu chuyện hãy còn dang dở. Lục lại hai single mở đường cho EP, các fan lại càng “chắc kèo” Hailee Steinfeld đang viết về cuộc tình không trọn vẹn.

Đầu năm nay, Hailee Steinfeld đã phát hành ca khúc “Wrong Direction”, được cho là nhắm tới tình cũ Niall Horan. Tới tháng Ba, cô nàng tiếp tục xuất xưởng single “I Love You’s”, tuyên bố không muốn nghe thêm lời yêu đương nào nữa cho đến khi ổn định lại.

Photo: Hailee Steinfeld - "Nàng thơ" của Hollywood

Trong năm 2020, Hailee Steinfeld sẽ trình làng dự án âm nhạc tâm huyết bao gồm 2 phần. Phần đầu tiên mang tên “Half Written Story” vừa ra mắt ngày 08/05. Phần thứ hai dự kiến sẽ lên sóng vào mùa hè. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Dự án này là tổ hợp các ca khúc rất đặc biệt, khiến tôi thực sự tự hào. Đây là sản phẩm dài hơi đầu tiên của tôi kể từ dự án đầu tay năm 2016.”

Photo: Hailee có thể bứt phá trong năm 2020?

Hailee Steinfeld từng được biết đến như một hiện tượng của ngành điện ảnh thế giới, nhận đề cử Oscar ở tuổi 14. Lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, cô mau chóng trở thành gương mặt cực kỳ sáng giá. Hiện tại, cô đã nắm trong tay gần 8 tỷ stream trên toàn cầu cùng nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Queen + Adam Lambert "hồi sinh" bản hit bất hủ We Are The Champions