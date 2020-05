Radar âm nhạc tháng 5: "Con cưng Grammys" Norah Jones trở lại nhưng liệu còn hot như xưa?

Norah Jones "tung" ca khúc thứ 4 trong album mới

Sau “I’m Alive”, “How I Weep” và ca khúc bonus “Tryin’ To Keep It Together”, Norah Jones vừa xuất xưởng tiếp single “Were You Watching?”. Cả 4 bài hát này sẽ có mặt trong album “Pick Me Up Off The Floor” dự kiến ra mắt vào ngày 12/6.

Bìa album mới của Norah Jones

“Were You Watching?” chứa những câu hát có vẻ kỳ lạ và bí ẩn, được đồng sáng tác bởi Norah Jones và người bạn của cô - nhà thơ Emily Fiskio. Đây được xem là bài hát định hình album “Pick Me Up Off The Floor”. Ca khúc từ đầu đến cuối chỉ toàn những câu hỏi gửi tới ai đó nay đã trở thành người xa lạ với ta.

"Con cưng" của Grammy đang trở lại

Album đầu tay của Norah Jones xuất xưởng năm 2002 - “Come Away With Me” đã chiếm giữ suốt 164 tuần trên các BXH. Không chỉ vậy, album còn càn quét lễ trao giải Grammys danh giá, giúp nữ nghệ sĩ chiến thắng cả 5 hạng mục được đề cử. Những năm kế tiếp, Norah Jones nhiều lần được Hội đồng Grammys đề cử và giành thêm 4 chiếc kèn vàng đáng mơ ước nữa.

BENEE "chill" hết cỡ trong single mới "Lownely"