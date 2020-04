Sao Hàn 24H: BLACKPINK xuất hiện trong “I am Somi”, dàn mỹ nam rủ nhau làm phát thanh viên

Quảng cáo

Trên trang cá nhân, Cha Eun Woo khoe ảnh cùng với hai nam diễn viên Lee Seung Gi và Shin Sung Rok. Cả ba ăn mặc lịch lãm đứng trong trường quay bản tin thời sự Eight O'Clock News của đài SBS. Chuyện là ba ngôi sao đều tham gia show thực tế Master In The House với mục tiêu thử thách khả năng nghệ sĩ trong những công việc khác nhau. Trong khi Lee Seung Gi đã có kinh nghiệm dẫn chương trình lâu năm thì Cha Eun Woo vẫn khá bỡ ngỡ khi làm phát thanh viên của bản tin thời sự, đòi hỏi phong thái chỉn chu, nghiêm túc.

Jeon Somi khoe thành quả giảm cân để chuẩn bị tái xuất với sản phẩm mới. Nhờ vậy mà khán giả mới phát hiện ra cô nàng có tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước, với đôi chân dài miên man. Hiện giờ show thực tế I am Somi vẫn có lượng khán giả xem ổn định và ngày càng thu hút người xem. Thời gian cán mốc 1 triệu lượt xem của mỗi tập được ghi nhận là ngày càng ngắn.

Nguồn ảnh: Somiracle

Trong tập 5 của show thực tế I am Somi, Lisa BLACKPINK và Somi đã cùng đi ăn gà rán và đến quán trước nhà sản xuất âm nhạc Teddy. Trong khi Lisa muốn chờ đàn anh đến rồi mới ăn thì Somi hăm hở rủ đàn chị thưởng thức trước, với lý do thử xem vị gà ngon dở thế nào. Và sau khi cắn miếng đầu tiên thì Somi khẳng định ngay “Em ăn hết chỗ này cũng được”.

Jessica vừa tung ra bộ hình quảng cáo cho bộ sưu tập mùa Hè 2020 của nhãn hàng Blanc & Eclare mà cô sáng lập. Có thể thấy các thiết kế mới nhất đều có tông màu vô cùng ngọt ngào đáng yêu. Kiểu dáng suông, thẳng và rộng rãi khá phù hợp với nhiều vóc dáng khác nhau. Jessica thậm chí còn tết tóc hai bên nhìn trẻ trung như nữ sinh Trung học.

Jennie BLACKPINK khoe ảnh hậu trường chụp cho tạp chí VOUGE số tháng 5 và "boss" Kuma cũng được "ăn ké" hình. Jennie kể rằng cô đã không nhịn được cười khi thấy Kuma bước đến trước ống kính máy ảnh rồi hăm hở tạo dáng. Trong tập 5 của show thực tế I am Somi, Jennie xuất hiện một cách đầy bất ngờ. Anh chủ một tiệm bán đồ uống đã thú nhận mình là fan của Jennie mà nhờ Somi xin chữ ký đàn chị giùm mình. Fan này nhiệt tình đến độ còn đổi sang dùng loại điện thoại mà Jennie quảng cáo nữa.

Hoài Nam