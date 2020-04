Sao Hàn 24H: Lisa BLACKPINK lập kỷ lục mới trên Instagram, Hwasa lần đầu hát nhạc phim

Quảng cáo

Hwasa (MAMAMOO) khoe ảnh để mặt mộc, mặc đồ thoải mái để nghỉ ngơi tại nhà giống nhiều fan K-Pop thời gian này. Hwasa đã lần đầu tiên một mình thu âm nhạc phim và đó là ca khúc Orbit của phim Quân Vương Bất Diệt. Ngoài ra, Hwasa còn đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu các nữ idol trong tháng 4, cho thấy sức hút ngay càng tăng của cô gái cá tính này.

Taeyong và Mark (NCT) siêu ngầu trong bộ ảnh chụp chung. Cho đến bây giờ, Taeyong vẫn chưa hề có tài khoản Instagram cá nhân mà mọi hình ảnh thông tin đều cập nhật qua kênh của công ty SM. Thời gian gần đây, có một tài khoản Instagram thường giả danh mình là Taeyong và đã khiến nhiều fan tưởng là thật. Sau khi bị phát hiện đây chỉ là kẻ giả mạo Taeyong với mục đích xấu thì các NCTzen đã vạch trần chân tướng và khiến chủ nhân tài khoản này phải lên tiếng xin lỗi.

Kim Go Eun vô cùng ngọt ngào trên tạp chí Elle số tháng 5, đúng khi phim Quân Vương Bất Diệt lên sóng. Trong bài phỏng vấn, Kim Go Eun đã tâm sự về hạnh phúc “Tôi cố gắng nhặt nhạnh hạnh phúc từ những điều bé xíu. Tôi nhận ra rằng khi mình ở bên cạnh gia đình, người thân là lúc thấy hạnh phúc nhất. Thành công trong sự nghiệp chỉ có ý nghĩa khi có những người mình yêu quý ở bên dõi theo và chúc mừng bạn”.

Lisa (BLACKPINK) chỉ đăng tải một tấm hình khoe vóc dáng chuẩn thôi đã gây náo loạn Instagram. Chỉ sau ba giờ đồng hồ, bức ảnh này đã thu về hơn 3 triệu lượt thích, giúp Lisa phá kỷ lục của chính mình để trở thành idol K-Pop có tấm ảnh đạt cột mốc này nhanh nhất. Bức ảnh này được chụp khi Lisa ghi hình video Lilidance 3 phát hành trên kênh riêng Lilifilm ở Youtube. Cô nàng (tất nhiên) lại tiếp tục hớp hồn khán giả vì vũ đạo đỉnh cao.

Nayeon (TWICE) khoe ảnh nằm ngủ bình yên bên cún cưng Kookue. Tháng 6 tới đây, TWICE sẽ tái xuất và đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên nhóm trong năm 2020. Các fan rất hy vọng TWICE sớm có bài hit thứ 13 trong sự nghiệp và hiện giờ nhóm đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị quay MV.

