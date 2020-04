Sao US&UK 24H: Britney Spears tự hóa meme, Lady Gaga xin lỗi vì thiếu chuyên nghiệp

Selena Gomez ra mắt phiên bản “chanh xả” của album Rare

Theo như thông báo của giọng ca Good For You trên Instagram, phiên bản cao cấp của album gần đây nhất của cô nàng – Rare sẽ được ra mắt rộng rãi vào 9/4 gồm 3 ca khúc: She, Souvenir và Boyfriend.

Nữ ca sĩ sẽ trình làng phiên bản cao cấp của album Rare vào ngày 9/4 sắp tới

Nổi bật nhất trong album lần này có lẽ chính là ca khúc “gây hiểu lầm” – Boyfriend, một số người lầm tưởng rằng đây là bản cover bài hát cùng tên của Justin Bieber – tình cũ của Selena. Tuy nhiên, khác với “tin đồn” đó, Selena cho biết: “Đó là một bản nhạc vui tươi như cảm xúc của bạn mỗi lần rơi vào lưới tình, nhưng bạn cũng sẽ nhận ra rằng bạn có thể tự làm mình hạnh phúc mà chẳng cần ai khác”.

Nữ ca sĩ chọn thời điểm này để ra mắt phiên bản deluxe của album không chỉ với mục đích như một món quà dành cho người hâm mộ mà còn ủng hộ những người đang phải chống chọi với COVID–19. Cụ thể, Selena quyết định sẽ đóng góp cho quỹ cứu trợ PLUSH 1 COVID–19 bằng cách trích 1 USD từ doanh thu mỗi album để gây quỹ từ thiện.

Britney Spears tái xuất “lầy lội” cùng meme hưởng ứng chiến dịch #Stayhome Phong trào #Stayhome đang được đông đảo các sao hưởng ứng tích cực và Britney Spears cũng không ngoại lệ. “Công chúa nhạc Pop” đã chính thức gia nhập đường đua với quả meme thú vị vô cùng rất ý nghĩa. Phong trào #Stayhome đang được đông đảo các sao hưởng ứng tích cực và Britney Spears cũng không ngoại lệ. “Công chúa nhạc Pop” đã chính thức gia nhập đường đua với quả meme thú vị vô cùng rất ý nghĩa.

Vừa qua, nữ ca sĩ đã đăng tải một meme với thông điệp kêu gọi mọi người ở nhà để bảo vệ an toàn cho bản thân với hình ảnh quen thuộc của cô trong ...Baby One More Time. Chưa dừng lại ở đó, khẩu hiệu kêu gọi trong bức ảnh cũng được lấy cảm hứng từ câu hát trong “siêu hit” này: My loneliness is saving me.

Thông qua bức ảnh thú vị này, giọng ca Toxic còn lời cám ơn đến các nhân viên, chuyên gia y tế đã làm việc cật lực để đẩy lùi dịch bệnh.

Lady Gaga xin lỗi Jimmy Fallon về sự thiếu chuyên nghiệp của cô trên Tonight Show Trong tập Tonight Show phát sóng vào 1/4 vừa qua đã xảy ra sự cố nhỏ giữa giọng ca Born This Way và MC của chương trình – Jimmy Fallon.

Trước đó, Lady Gaga đã được thông báo rằng cô sẽ xuất hiện trong cuộc facetime với Jimmy trên chương trình, nhưng có lẽ “mẹ quái vật” đã quá bận rộn và quên mất mình phải làm gì. Vì vậy khi Jimmy gọi đến, nữ ca sĩ có vẻ chưa chuẩn bị và cực kỳ lúng túng, họ đành phải dời cuộc gọi sang một ngày khác.

Lady Gaga đã gặp phải sự cố đáng tiếc ngay trên sóng trực tuyến

Ngay sau đó, Lady Gaga đã nhanh chóng gửi xin lỗi vì sự chuẩn bị không kỹ lưỡng của bản thân: “Tôi thực sự rất xin lỗi, lúc đó chúng tôi chưa sẵn sàng và thật biết ơn khi Jimmy đã tiếp tôi rất tử tế.” MC 45 tuổi vui vẻ đáp lại: “Chúng tôi cũng yêu cô rất nhiều, tôi nghĩ đó cũng là một điểm thú vị trong chương trình và chắc hẳn nhiều người sẽ chờ xem chúng ta sẽ thảo luận gì tối nay.” Lady Gaga cùng dàn sao “khủng” tham gia chương trình về COVID–19 Vừa qua, Lady Gaga đã ra tay vận động quyên góp cùng tổ chức Global Citizen để giúp đỡ cho công tác phòng chống dịch COVID–19. Chỉ sau 7 ngày kêu gọi, số tiền ủng hộ đã đạt ngưỡng 35 triệu USD (tương đương 800 tỷ đồng). Vừa qua, Lady Gaga đã ra tay vận động quyên góp cùng tổ chức Global Citizen để giúp đỡ cho công tác phòng chống dịch COVID–19. Chỉ sau 7 ngày kêu gọi, số tiền ủng hộ đã đạt ngưỡng 35 triệu USD (tương đương 800 tỷ đồng).

Với sức ảnh hưởng của mình, giọng ca A Star Is Born còn đặc biệt ra mắt chương trình One World: Together At Home với sự tham gia của các ngôi sao lớn như David Beckham, Billie Eilish,… và Jimmy Fallon – MC quen thuộc của các show truyền hình cũng sẽ góp mặt với vai trò host cùng Stephen Colbert và Jimmy Kimmel. Dàn sao “khủng” sẽ cùng Lady Gaga tham gia chương trình ý nghĩa này Chương trình đặc biệt sẽ lên sóng vào tối ngày 18/4 và được trực tiếp trên Youtube, Apple Music, Facebook, Instagram, Twitter cùng nhiều nền tảng khác.

Gia Khánh