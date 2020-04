Sao US&UK 24H: Chiếc ốp lưng “hoa lá hẹ” có gì hot mà được các sao “săn” như hàng hiệu?

Liam Payne hồi tưởng về “thời vàng son” của One Direction

Mới đây, Liam Payne đã đăng tải một đoạn clip dài 9 phút lên kênh YouTube riêng của mình ghi lại quá trình cựu thành viên One Direction xem lại những thước phim cũ trong thời gian còn hoạt động sôi nổi cùng các thành viên. Liam tâm sự rằng những đợt ghi hình MV, đóng phim của cả nhóm là những ký ức vui vẻ nhất. Đặc biệt, ca khúc liên hoàn chữ U - What Makes U Useful với phiên bản cosplay chương trình Seasame Street là một kỷ niệm đẹp đẽ và vô cùng thú vị trong khoảng thời gian hoạt động cùng 1D đối với nam ca sĩ.

Thông qua đoạn clip, giọng ca For You còn tiết lộ rằng các thành viên đều có mật mã giao tiếp riêng: “Mỗi lần chúng tôi lười chẳng muốn đi đâu, các thành viên sẽ bắt đầu ra hiệu và tự nhiên cả đám nằm lăn xuống sàn nhà cho tới khi mọi người bất lực bỏ đi và chúng tôi đã từng xài nó trong một cuộc phỏng vấn trên TV”. Các thành viên đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi hoạt động cùng nhau. Các anh chàng One Direction luôn bày những trò đùa hết sức “ngớ ngẩn” mỗi khi họ bên nhau, họ đối xử với nhau như một nhóm bạn thân thực sự và chắc hẳn chính điều đó đã khiến không chỉ Liam mà các fan hâm mộ cùng mong chờ một màn tái hợp của các thành viên trong tương lai gần.

Người hâm mộ và căn bệnh rối loạn lưỡng cực của Selena Gomez: Chúng ta dường như có sự kết nối

Ngay khi Selena Gomez chia sẻ về căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà mình đang mắc phải thông qua buổi livestream Bright Minded cùng Miley Cyrus, các fan của cô nàng đã bày tỏ sự động viên cũng như cám ơn chủ nhân bản hit Good For You vì đã tiếp thêm động lực cho họ. Jillian - một người hâm mộ đến từ London của nữ ca sĩ đã thổ lộ: “Thật may mắn khi biết rằng có một ai đó đang trong tình trạng giống tôi và cảm nhận được những gì tôi đang phải đối mặt”. Nhiều người hâm mộ đã được truyền động lực khi Selena Gomez chia sẻ về căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà cô mắc phải.

Những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực và các bệnh về tâm thần khác thường phải đối mặt với việc bị kỳ thị. Olivia - một bệnh nhân 26 tuổi tại Boston cho biết các bệnh nhân thường nói dối về bệnh lý của mình sau khi xuất viện để có thể quay lại trường học hoặc nơi làm việc một cách “dễ thở” hơn. Olivia cảm thấy lời chia sẻ của Selena về căn bệnh sẽ giúp các bệnh nhân thêm dũng cảm: “Tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi biết Selena cũng đang cố gắng đối phó với căn bệnh này, như giữa chúng tôi có sự kết nối vậy”.

Chiếc ốp lưng “hoa hòe hoa sói” đã xâm chiếm mạng xã hội như thế nào?

Wildflower Case là “con cưng” của bộ đôi Devon và Sydney Carlson. Thương hiệu này thường xuyên tạo ra loạt sản phẩm giới hạn gây sốt, gần đây nhất chính là những chiếc ốp lung linh long lanh này.

Lượn một vòng quanh Instagram, từ Dua Lipa đến Bella Hadid hay Miley Cyrus, ai ai cũng sở hữu một tấm ảnh “chanh xả” với chiếc ốp xinh xắn này. Thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, hình ảnh tinh tế và không kém phần sang chảnh nên hoàn toàn dễ hiểu vì sao chiếc ốp lưng này lại được săn lùng như một phụ kiện không-thể-thiếu.

Những chiếc ốp lưng “hoa lá hẹ” đang xâm chiếm các mặt trận Instagram và cả TikTok. Ảnh: IG

Còn bạn, bạn đã sở hữu chiếc ốp lưng “xịn xò“ này để cho ra đời những bức ảnh “sống ảo tung chảo” giữa mùa dịch này cùng các sao chưa?

Quá trình chiến đấu với COVID-19 như “tàu lượn siêu tốc“ của P!nk và con trai

Trong một buổi trò chuyện trực tuyến trên Instagram cùng Jen Pastiloff vừa qua, P!nk đã chia sẻ rằng cô và cậu con trai Jameson đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau thời gian điều trị tại nhà.

Nữ ca sĩ và con trai đã có khoảng thời gian điều trị khó khăn

Tuy nhiên, đấy chắc chắn không phải là một khoảng thời gian dễ dàng, giọng ca Just Give Me A Reason thậm chí ví thời gian điều trị của cô và con trai như “roller coaster”: “Đó là một điều đáng sợ khi phải nhìn thấy con trai của mình đấu tranh với những triệu chứng tệ nhất của căn bệnh này: Sốt cao, các vấn đề về tiêu hóa... Tôi đã khóc và cầu nguyện rất nhiều. Nhưng cũng thật may vì chồng tôi, Cary, và con gái Willow đều không sao cả”.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tự hào tiết lộ con gái Willow của cô đã quyên góp hết số tiền mà mình kiếm được từ công việc hậu cần sau cánh gà ở tour diễn của mẹ cho bệnh viện mà bà ngoại của Willow làm việc để giúp đỡ công tác phòng chống COVID-19.

P!nk vô cùng tự hào khi kể về hành động ý nghĩa của con gái Willow

Liam Hemsworth đã lấy lại được cân bằng sau khi chia tay với Miley Cyrus

Chia sẻ trên tạp chí Australian Men’s Health, Liam Hemsworth đã tiết lộ về cách anh chàng đang gây dựng lại cuộc sống của mình sau khi chia tay với Miley Cyrus. Đó là nhờ vào việc hóa thân thành một nhân vật mới trong bộ phim Most Dangerous Game. Cụ thể, Liam sẽ thủ vai một người đàn ông bị bệnh ung thư, vai diễn này đòi hỏi anh chàng phải vận động rất nhiều.

Chàng diễn viên đã lấy lại được cân bằng hậu chia tay Miley Cyrus

Ngôi sao The Hunger Games chia sẻ: “Trong dự án phim này, tôi phải chạy rất nhiều và còn bị đánh. Tôi chạy khoảng 10 km mỗi ngày, một quãng đường tôi chưa từng thực hiện trong cuộc đời. Đó là một điều khá tốt vì nó khiến tôi luôn vận động. Vận động có ý nghĩa rất lớn với tôi vì nó giúp giữ đầu óc tỉnh táo và cân bằng”. Hơn hết, Liam cho rằng chính nhờ thường xuyên tập thể dục khiến anh có tư duy tươi sáng hơn và tránh xa khỏi “drama” và năng lượng tiêu cực không đáng có.

Vai diễn đòi hỏi chàng diễn viên 30 tuổi phải vận động rất nhiều. Ảnh: The Hunger Games

Gia Khánh - Vân Thùy