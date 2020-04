Sao US&UK 24h: Katy Perry sẽ sinh con gái, Jessie J - Channing “đường ai nấy đi”

Katy Perry vỡ òa: “Đó là một cô bé!”

Cách đây một tháng, tin mừng về việc Katy Perry mang thai con đầu lòng với chàng diễn viên lãng tử Orlando Bloom đã được giọng ca Roar gửi gắm đầy ý nghĩa qua sản phẩm mới nhất - Never Born White khiến người hâm mộ trên toàn thế giới một phen bất ngờ. Và vừa qua, Katy Perry tiếp tục thông báo đến các fan về giới tính của em bé.

Cụ thể, cô nàng đã đăng tải một bức ảnh đáng yêu với nụ cười hạnh phúc của Orlando Bloom trên Instagram kèm theo chú thích: “It's a girl” (Đó là một bé gái!). Bài đăng đã nhận được hơn 3 triệu lượt thích và sự chúc mừng từ không chỉ Katycats (tên fandom của Katy Perry) mà còn cả các nghệ sĩ khác như Taylor Swift, Dua Lipa, Demi Lovato,...

Nữ ca sĩ nhận được vô số lời chúc từ các sao và người hâm mộ

Selena Gomez lần đầu chia sẻ về căn bệnh rối loạn lưỡng cực: “Tôi vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm”

Vừa qua, người hâm mộ đã vô cùng vui sướng trước sự tái hợp của hai cựu công chúa Disney - Miley Cyrus và Selena Gomez tại chương trình giao lưu trực tuyến Bright Minded của giọng ca Wrecking Ball.

Được biết, Selena là người đã chủ động kết nối trở lại với Miley Cyrus

Trong buổi livestream, Selena Gomez đã tiết lộ rằng cô nàng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và hiện đang điều trị tại bệnh viện McLean’s, Massachusetts (Mỹ). Selena chia sẻ, điều khó khăn cô phải vượt qua không phải là căn bệnh mà là những dấu hiệu, triệu chứng mà nó mang lại. “Thú thật mà nói, khi được chẩn đoán mắc căn bệnh này, tôi vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm. Sợ hãi, chắc chắn rồi, nhưng cũng nhẹ nhõm vì ít nhất mình không còn mù mờ về sức khỏe tinh thần của bản thân mà hiểu rõ lý do tại sao mình đã có một khoảng thời gian dài trầm cảm và lo âu”.

Selena Gomez đang tiếp nhận điều trị sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực

Tuy nhiên, chủ nhân hit Lose You To Love Me đã kịp trấn an các fan: ”Khi tìm hiểu thêm về căn bệnh này, tôi cảm thấy rất hữu ích và đã không còn sợ khi hiểu rõ về tình trạng của mình”.

Vừa tái hợp tưởng mặn nồng, Jessie J và Channing Tatum tiếp tục “đứt gánh giữa đường”

Chỉ vừa tái hợp cách đây 3 tháng, cặp đôi Jessie J và tài tử Channing Matthew Tatum lại tiếp tục thông báo “đường ai nấy đi“ trước sự bất ngờ của người hâm mộ. Cả hai lần đầu hẹn hò vào tháng 10/2018 nhưng đến tháng 12/2019 thì bất ngờ chia tay. Không lâu sau đó, cặp đôi chính thức về lại bên nhau vào đầu năm nay.

Cặp đôi đã chính thức chia tay dù chỉ vừa quay lại với nhau được 3 tháng

Theo như tiết lộ từ một người bạn thân thiết của cặp đôi, nam diễn viên 39 tuổi và giọng ca Price Tag đã rất nỗ lực hàn gắn mối quan hệ nhưng kết quả có vẻ không mấy khả quan và họ đã quay về với trạng thái “chúng ta chỉ nên là bạn“.

Nguyên nhân chia tay của cặp đôi được cho rằng xuất phát từ việc chàng tài tử không chịu công khai chúc mừng sinh nhật tuổi 32 của Jessie J

Dù chỉ vừa chia tay, động thái mới Channing đã khiến các fan ngỡ ngàng khi nam tài tử đã lập tức tải ứng dụng hẹn hò dành riêng cho người nổi tiếng với lời giới thiệu thẳng thừng: “Xin lỗi nha nhưng đúng rồi đó, hồi xưa tôi từng là một vũ công thoát y”. Không biết nên vui hay nên buồn cho Jessie J!

Hailey Baldwin “gửi tặng“ đến các fan một chiếc bánh “gato“ to đùng với chia sẻ mới nhất về tình yêu

Nàng siêu mẫu 23 tuổi và Justin Bieber đã dành thời gian cách ly để tận hưởng không gian hạnh phúc riêng đến từ những điều nhỏ nhặt nhất tại Canada.

Hailey chia sẻ trong đoạn livestream của mình: “Tôi đã biết trước rằng quá trình này sẽ có chút khó khăn nhưng sự kiện này cũng đã giúp tôi hiểu việc ngồi cạnh nhau nhớ lại kỷ niệm xưa thật hạnh phúc và cả những thứ đơn giản nhất xung quanh cuộc sống cũng khiến tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian vừa qua khi được cách ly chung với Justin”. Cả hai đang tận hưởng thời gian cách ly vô cùng hạnh phúc bên nhau

Theo lời bà xã Justin, cô cảm thấy rất may mắn khi cả hai đang sống trong một không gian cực kỳ thoải mái, họ có thể cùng nhau đi dạo, chạy bộ với nhau vào sáng sớm và có nhiều thời gian hơn để đọc hết chồng sách còn dở. “Hình như tôi hoàn thành việc cách ly này tốt hơn tôi tưởng, cảm giác như hẳn một năm trôi qua rồi.” - Hailey trò chuyện trực tuyến cùng fan.

Vân Thùy - Gia Khánh